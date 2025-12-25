台東6.1強震是警訊？ 專家曝「縱谷斷層」活躍：不排除規模7地震

【緯來新聞網】台東卑南鄉昨（24日）發生規模6.1強震，地震深度僅11.9公里，之後發生數起餘震。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提醒，這起地震發生在「縱谷斷層系統」上，震央靠近利吉斷層，該系統自2022年池上關山地震後就非常活躍，未來能量累積恐發生規模7以上地震。

台東24日晚間發生規模6.1地震。（圖／氣象署提供）

郭鎧紋說明，台灣東半部地底斷層錯綜複雜，統稱為「縱谷斷層系統」，大致呈現東北走向，全長約147.5公里，南起台東市，從北經過台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上，延伸至花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安。



郭鎧紋透露，「縱谷斷層系統」過去曾發生不少規模7以上強震，像是1951年縱谷斷層系列地震，根據中央氣象署資料，當年10月22日花蓮外海發生規模7.1及7.0強震，導致米崙斷層明顯錯移；同年11月25日玉里和池上又發生規模7.1地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層同步位移。



郭鎧紋指出，近年縱谷斷層活動再度趨於頻繁，2022年9月17日台東關山發生規模6.6地震，隔天台東池上出現規模6.8地震，以及去年4月3日花蓮壽豐發生規模7.1強；而昨天出現規模6.1地震，位置被判斷落在縱谷斷層最南端區域，顯示該斷層系統仍處於活躍狀態。



郭鎧紋提醒，縱谷斷層自2022年以來進入相對活躍期，雖然已多次釋放規模6以上地震能量，但整體能量是否完全消化，仍有不確定性。從歷史資料看來，未來能量累積後，該系統再發生規模7以上強震機率很高。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

小鐘靠星馬直播天王提拔 揭流量變現「買5棟房子」實情

李多慧合體湘荷妹妹互動曝光 粉絲融化喊：最可愛的女神們