台東6.1強震「台鐵停駛」已恢復通行 300客滯留！台東體中天花板墜落「學生嚇壞」

台東6.1強震，台鐵許多旅客在台東站被迫下車，只能等公路接駁。翻攝Threads/ccwu7788



今天（12／24）是平安夜，但台灣發生強震，傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，震央是台東縣政府北方10.1公里，位於台東縣卑南鄉。由於台東縣卑南地區測得最大震度為5弱；強震也造成台鐵宣布關山=台東=金崙間路線不通，台東車站、關山車站有不少旅客因此滯留，不少旅客都留言，「還在等通知，不知道今天能不能回得了家」。最新消息是，台鐵南迴鐵路停駛巡檢後，今天晚間20:46恢復通行。

中央氣象署地震測報中心科長邱俊達指出，根據初步觀測研判，這起地震為獨立事件，主因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊相互碰撞擠壓所致。

氣象署發布的各地最大震度資料，台東縣卑南地區測得最大震度為5弱；台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門震度達4級；高雄市桃源、屏東縣屏東市、南投縣玉山、台南縣楠西、高雄市等地區震度為3級；北部及中部多數縣市震度多為1至2級。

強震影響下，台鐵南迴線暫停行駛，鐵變電站發生跳電、電力跳脫，受影響的路段列車也依照SOP停駛，待台鐵派員巡查路線，確認路線安全無虞才會恢復正常行車，預估影響時間可能超過2個小時。不過，最新消息是，臺鐵南迴鐵路停駛巡檢後，今天晚間20:46恢復通行。

今天晚間台東車站約有300旅客滯留站內，不少旅客在社群平台Threads表示，「卡在台東火車站，被叫下車，台鐵要檢修電纜與車站，南下北上無法開車」、「沒想到規模這麼大，目前在車站等通知，不知道今天能不能回得了家」。另外，也有旅客被卡在關山站，等不到接駁車，只好先搭計程車到台東站看看能否繼續旅程。

另外根據報導指出，台東體中學生餐廳、校舍多處天花板墜落，多棟建築物水管破裂。目前學生皆平安，但因害怕一度不敢進入室內。

