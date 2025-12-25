台東6.1強震 媳婦飯煮一半丟下婆婆拔腿就跑 飛毛腿快到跟不上

24日台東發生規模6.1強震，當時一名正在煮飯的媳婦拔腿就跑，留下腳程慢的婆婆在後苦苦追趕。（圖／中視新聞）

台東24日傍晚發生規模6.1強震後餘震不斷，一直持續到凌晨，讓當地住戶人心惶惶，坦言根本不敢睡覺，當下許多監視器畫面也曝光，其中就有一名媳婦在煮飯時，當場拔腿就跑，腳速之快婆婆根本追不上，只能在後面苦苦追趕。

6.1地震當下，台東震度達到4~5級，知名燒肉店的碗盤如瀑布般不斷砸下，店員嚇到不知所措，正在用餐的客人也趕緊放下碗筷，躲到桌子下避難。還有媳婦煮飯煮到一半，查覺到地震，先是抬頭看了一眼天花板吊燈，下一秒拔腿往門外逃跑，速度之快讓後面的婆婆根本追不上。

此外還有家族經營的雜貨店，貨架物品不斷倒下，男主人趕緊領著妻子和孩子往外跑；釣蝦場水面狂搖，強震製造出有如海嘯般的波浪，嚇得客人們趕緊扔下釣竿往外逃跑。

24日17:47的6.1地震後，台東接連又發生5起餘震，包括25日凌晨3:41、4:40的規模4.6、4.2地震。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該地區未來3至7天可能有規模5.5至6之間的餘震發生。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋更表示，根據中央氣象署過去30年的統計資料，台灣規模6以上地震平均間隔約100天，雖然僅供參考，但從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共有17起規模6以上地震，其中僅有一次接近平均值，發生於2024年5月10日至8月16日，間隔98天，今年8月27日宜蘭近海曾發生規模6地震，至今已過112天，從地震概率來看，春節前後發生強震的機率相對提升，下一次規模6以上地震很可能就在明年春節前後。

