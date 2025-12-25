台東6.1強震！納骨塔骨灰罈掉落破碎 慘況曝光

昨日平安夜傍晚，台東縣卑南鄉發生規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里處，地震深度11.9公里，最大震度達卑南鄉5弱。根據台東縣消防局統計，截至目前為止，並未接獲因地震造成人員傷亡的通報。

位於卑南鄉初鹿村的朝安堂納骨塔受地震影響，5樓共有8個骨灰甕掉落破碎。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏表示，由於先前已針對櫃位進行加固綁繩措施，此次災情相較以往地震已較為輕微。這8個骨灰甕均為個別掉落，骨灰並未發生混合情形。公所已於今日第一時間通知家屬前往協助後續處置。

受災家屬陸續抵達現場，神情凝重。一位家屬表示，接到殯葬所通知時相當震驚，看到甕破掉感到心痛，但慶幸骨灰沒有混在一起，算是不幸中的大幸。另有家屬期望後續能再加強防震措施，讓先人能安穩長眠。

台東市生命園區的狀況相對穩固。台東市長陳銘風於震後第一時間指示清查，並於今日上午親自前往勘查。經全面檢視，園區納骨櫃均有加裝防震桿，整體結構與骨骸罐皆維持穩固，並無掉落或嚴重受損。園區僅有11個骨骸罐因門板受震開啟，導致罐蓋掉落破損，但骨骸罐本體皆安全無虞。

除納骨塔受損外，台東市區一處農田旁長達50公尺的水泥磚牆也因地震倒塌。農民檢視監視器畫面發現，地震當下圍牆左右晃動數次後倒下，所幸稻子已經收割，未造成農損。

陳銘風市長表示，台東市生命園區整體運作正常，未受地震嚴重影響，請市民放心。市公所將持續強化巡查與各項防震措施，保障園區設施安全及家屬權益。

