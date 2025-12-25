台東6.1極淺層強震 圍牆被震倒.民躲餐廳桌底

台東縣 / 綜合報導

台東地區昨(24)日傍晚5點47分，發生一起規模6.1的極淺層地震，也傳出不少災情。在台東市區有一面長50公尺的圍牆，直接被震倒在農田內，牆面上也遍布裂痕。還有一間燒肉店的放在櫥櫃內的物品，像瀑布一樣被震落砸在地上，而用餐顧客更嚇到鑽到桌底。氣象署地震測報中心也提醒，地震後一週內還是要慎防可能會有規模5.5到6的餘震。

小心跨過尖銳碎片，整間廚房一片狼藉，因為不久前才發生強震驚魂，昨日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生規模6.1極淺層地震，市區燒肉店懸掛的櫥櫃先是輕微震動，隨著晃動加劇櫃中物品全部飛出，像瀑布般傾瀉而下狠砸在地上，用餐的顧客也被強震嚇壞，鑽到桌子底下尋找掩蔽，而災情慘重的還有住宅區。

廣告 廣告

地震當下，監視器先是劇烈搖晃，接著豎立長約50公尺的圍牆，左右晃動兩下後直接應聲倒塌，躺平在一旁農田，重回現場不只遍布裂痕紅磚裸露，就連監視器也倒在一旁，回想地牛翻身民眾心有餘悸，台東民眾徐先生說：「地震搖的還滿大力，還滿久的，我的摩托車都差點倒，趕快把它扶一下，還是會(擔心餘震)啊，因為地震是沒有辦法預防的。」

震央民眾李先生說：「我印象約四五點的時候，有一個餘震就滿大的，前面有三個就，咚，咚，咚，這樣過去了。」居民們人心惶惶就怕還有強震，專家提醒不能掉以輕心，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說：「我們現在已經發生了，(週期)那又重新開始算起，(規模6地震)每天發生的機會，大概就是百分之一，用這樣子來推測，我之前的呼籲，(春節發生規模6地震機會)算是暫時算是中斷。」氣象署地震測報中心也提醒，震後3到7天內仍可能發生規模5.5到6的餘震，呼籲民眾隨時做好防震準備。

原始連結







更多華視新聞報導

國家警報大響 台東卑南6.1極淺層地震全台有感

台東卑南規模6.1地震 震央附近納骨塔「骨灰甕摔破」

台東體中天花板崩.水管噴裂 學生驚魂：以為地裂開

