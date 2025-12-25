台東6.1震後 縱谷斷層4以上地震機率30%

台東12/24發生規模6.1的地震，專家們接連分析，有專家用周期觀察歸納出「每百天會出現規模6以上的地震」，並且舉證 上一次6以上的地震，就發生在8/27的宜蘭，但也有專家認為，用斷層系統的分布去做分類歸納，會比較精準；而24號的這場地震，就屬於中央山脈構造，我們來看專家怎麼評估。

中央大學地震災害鏈風險評估中心教授 詹忠翰：「在台東這個地方，在未來的一段時間之內，它可能發生震度，1級到7級之間(的地震)，它的機率的分布，我們可以看到說，在這樣子的分布裡面，對於4級以上 它的機率，仍然是高達30%多，更不要說 如果是3級以下，它是幾乎是一定會發生。」

比對在12月24號，規模6.1地震後的24小時，台東地區不斷發生零星餘震，幾乎吻合專家的預測。而依據這場地震的震央，專家認為它是中央山脈斷層系統，是一個向西傾的構造。中央大學地震災害鏈風險評估中心教授 詹忠翰：「比較偏東邊的，花東縱谷斷層系統，另外一個是比較偏西邊的，中央山脈構造，這兩個如果以我們，目前得到的機率來說，在未來20年之內 ，它們都有可能發生，規模7的地震 它的機率，分別是25% 以及7%。」

對比統計資料，可以推論大概的地震周期。不過針對每百日會有一次規模6以上的地震，這種說法，也有專家持不同看法。前氣象局地震測報中心主任 郭鎧紋：「我們長期的平均值，規模6的話，是每100天會出現一個，所以我們台灣，出現規模6的機率，就是1%的機會。」

中大地震災害鏈風險評估中心教授 詹忠翰：「每百日發生一個(規模6)地震，我個人是覺得說，這個應該是沒有什麼太大的，在統計上的問題，可是如果我們要，更精確地來看這件事，我個人會比較建議 我們應該是，針對每一個斷層系統，或是至少每一個區域裡面，它們獨立開 來去看說，它可能發生地震的機率。」

以往年地震來看，相同的構造、相同的斷層系統，這場地震和2006年4月1號的，一個規模6.2的台東地震極度相似。這也可以讓我們作為借鑑，為這個多震區域，刻下歷史的一筆。

