台東60年土地難題露曙光！縣府解編公保地 有望還地於民

台東縣政府提出公共設施保留地解編方案，獲內政部都市計畫委員會同意，有望化解延宕逾60年的土地問題。（蕭嘉蕙攝）

還地於民露曙光！台東市都市計畫自民國52年發布至今，早期畫設大量公共設施用地，卻因徵收經費不足，導致土地雖屬私有卻長年無法正常使用。配合財劃法修正，在財政條件逐步改善下，縣府日前提出公共設施保留地解編方案，獲內政部都市計畫委員會同意，有望化解延宕逾60年的土地問題。

台東縣副縣長王志輝指出，縣長饒慶鈴上任後，期盼能在任內解決這項歷史問題，建設處都市計畫科歷經多次溝通協調，日前終於獲得內政部都市計畫委員會支持，原則同意縣府提出的解決方案。

王志輝說明，未來將透過編列預算徵收、地主捐地或捐款、市地重劃等多元方式處理，其中涉及原住民部落的土地，甚至可直接歸還部落。饒慶鈴對此大讚，「給王副縣長和建設處同仁一萬個掌聲！」

王志輝說，自他到縣府服務以來，議會多次關切此議題，過去因處理難度高、耗時久，縣府多半未能正面回應，此次雖未必能一次解決所有案件，但多數土地問題有望化解。

