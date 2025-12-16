台東68歲男子獨攀摔傷受困山區 搜救13小時成功救援

今（15）日7時6分台東縣海端鄉加鹿溪橋北岸發生山域受困案件，一名68歲王姓男子獨自登山時不慎摔傷，因腰痛無法動彈報案求援。由於男子不熟悉手機操作無法提供座標定位，僅描述沿河谷進入至第一個河川叉口有紅色標誌，沿砍樹軌跡走往大山壁下面的樹林內，離河谷約高300至400公尺。

今（15）日7時6分台東縣海端鄉加鹿溪橋北岸發生山域受困案件，一名68歲王姓男子獨自登山時不慎摔傷，由台東縣消防局進入山區救援，徒步護送下山。（圖/台東縣消防局提供，下同）

台東縣消防局獲報後立即派遣關山大隊山域專責隊投入救援。第一梯次搜救人員於9時16分整裝完畢出發，隨後增派第二梯次人力，並結合林業及自然保育署與保安警察第七總隊共同進入山區協尋。受困地點地形陡峭、林相複雜，加上坡度落差大，大幅增加徒步搜索與接觸受困者的困難度。

搜救人員克服重重阻礙持續挺進，經過數小時耐心搜尋，終於於14時9分成功接觸受困的王姓男子。該名男子為台東縣卑南鄉人，現場評估意識清楚，主訴腰部、背部疼痛且頭部有擦傷情形，生命徵象穩定。

搜救人員隨即進行簡易急救處置及固定傷患，規劃徒步護送下撤路線。歷經數小時行進，於20時12分安全抵達登山口，交由待命的關山分隊救護車送往關山慈濟醫院檢查治療。

台東縣消防局提醒民眾從事山域活動前務必嚴謹評估自身體能與路線難度，熟悉手機定位功能、攜帶足夠通訊與應變裝備，並告知親友行程，以降低迷途及意外發生風險，確保自身安全。

