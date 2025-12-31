台東70歲以上長者「免繳健保費」明上路 注意事項一次看

台東縣政府推動70歲以上長者健保自付額代繳政策，將於民國115年1月1日正式實施，社會處長陳淑蘭（左二）提醒相關注意事項。（蕭嘉蕙攝）

台東縣70歲以上長者健保費代繳政策說明。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣「70歲以上長者健保費縣府代繳」政策將於明（1）日上路，預計全縣約3萬名長者受惠。社會處提醒，符合資格的長者及家屬，應主動向投保單位說明身分，若有預收、代扣等情形，待投保單位經健保署系統確認資格後，將依規定辦理退費。

為減輕高齡族群醫療負擔、強化照顧支持，台東縣政府推動70歲以上長者健保自付額代繳政策，補助對象為設籍台東縣滿1年、年滿70歲的長者，且不設排富條款，自115年1月1日起，符合資格者無須再自行繳納健保自付額。

廣告 廣告

社會處長陳淑蘭說明，自行繳費的長者，自1月1日起將不再收到健保繳費單，健保費由縣府代為繳納；依附子女投保的長者，應提醒子女主動向投保單位告知「已符合縣府代繳資格，無須再扣款」，若已先被扣款，後續可依規定辦理退費；至於投保於農、漁會或工會的長者，亦可向投保單位說明符合資格，停止扣繳，若已預扣費用，同樣可申請退費。

陳淑蘭強調，即便已被扣繳，只要符合補助資格，後續皆可辦理退費，並重申此政策並非退保，而是由縣府代繳健保自付額，長者健保身分不受影響。民眾如對代繳資格或相關事項有疑問，可洽詢台東縣政府社會處社會福利科，或撥打1999縣民服務專線。

更多中時新聞網報導

54碩博班沒人讀 中央大學占最多

生育自主提升 墮胎免配偶同意

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住