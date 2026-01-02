台東70歲長輩健保費全免 重陽敬老金增至2000元

台東縣社會處宣布，自2026年元旦起，70歲以上的長者將享有政府代繳健保費的服務。這項政策旨在減輕長輩的經濟負擔，並促進他們的健康保障。此外，重陽敬老金也從原本的500元提升至2000元，預計將有約4萬5000名長輩受惠。

根據社會處的說明，符合健保費代繳資格的長者需在台東設籍滿一年，並年滿70歲。這項代繳服務不會影響到依附在子女名下的健保，長者需主動告知投保單位其符合資格。若長者已自行繳納健保費，則可向投保單位申請退費。

此外，台東還提供其他福利，包括免費的公立國中小學生營養午餐、助孕和凍卵補助，以及針對特定族群的帶狀疱疹疫苗補助，進一步提升長者的生活品質。

