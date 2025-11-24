台東YouBike建置率逾8成 議員催3個月內出自治條例

台東縣YouBike公共自行車突破100站、建置率逾8成，縣議員簡維國呼籲訂定自治條例，明確規範場站申設辦法；環保局承諾將於3個月內提出草案。（蕭嘉蕙攝）

台東縣YouBike公共自行車系統已建置101站、完成率逾8成，預計民國115年全縣將達120處站點。不過，縣議員簡維國今（24）日在議會質疑，設站規畫涉及商業利益，縣府至今尚未訂定自治條例，決策過程缺乏法源依據，要求環保局於3個月內提出草案。環保局則承諾會如期提出，並在交通及養護工程處成立後移交相關權責。

台東縣府為改善交通運輸、推動減碳政策，爭取中央補助113至120年2億元建置公共自行車場站，成為東台灣首個引入YouBike 的縣市。根據調查，民眾滿意度達96.6％，累計減少約5萬公斤碳排放量。

雖然成效亮眼，但簡維國強調，公共建設「應先有法再執行」。他指出，若沒有自治條例，設站資格、站點退場、低使用率站點是否裁撤等決策，恐全落在縣府或廠商手中，容易引發關說疑慮，且一旦建置完成，事後檢討與調整的空間有限。

簡維國今率先提出無黨籍黨團草擬的自治條例版本，其中包括設站申請者需負擔至少10％經費、針對城鄉差距增訂「偏鄉免負擔機制」，以及可與旅宿或活動單位合作，採公私協力設置「觀光整合站」等規範，並要求環保局依限提出局內版本。

環保局長黃權煒回應，將在3個月內提出環保局版草案供討論，並強調待明年成立交通及養護工程處後，相關業務將一併移交該處作為主管單位。

