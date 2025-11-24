台東YouBike設站缺法源 議員促納管

台東縣YouBike公共自行車突破100站、建置率逾8成，縣議員簡維國呼籲訂定自治條例，明確規範場站申設辦法；環保局承諾將於3個月內提出草案。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府爭取中央補助引進YouBike公共自行車系統，預計於民國115年完成全縣120處站點設置，目前設站進度已突破100站。不過，台東縣議員簡維國24日質疑，設站規畫涉及商業利益，至今仍欠缺相關自治條例、法源不足，要求環保局提出自治條例草案；環保局回應，將在3個月內完成初版，待交通及養護工程處成立後，相關業務將同步移交。

台東縣政府爭取中央補助113年至120年2億元經費，建置公共自行車場站，成為台灣東部首個引入YouBike的城市，目前已完成101站，並投入1120輛單車。根據調查，民眾滿意度達96.6％、減少5萬公斤碳排放量，但簡維國認為，「應先有法再執行」，否則恐埋下後續爭議。

廣告 廣告

簡維國指出，若未訂定「公共自行車場站自治條例」，誰能設站、哪些站點應退場等決策，恐全落在縣府或廠商手中，容易引發關說疑慮。他強調，早在上一任環保局長任內就已要求先制定自治條例，否則一旦建置完成，事後檢討與調整的空間有限。

簡維國補充，目前已有民眾、社區、甚至飯店業者反映，「為何不在其所在地設站」，但縣府缺乏專責窗口回應；另有部分站點使用率不佳，若改善後仍不如預期，是否裁撤等問題亦須有法規依循。

簡維國昨日率先提出無黨籍黨團草擬的自治條例版本，並要求環保局提出局內版本。環保局長黃權煒回應，將在3個月內提出環保局版草案供討論，並強調待明年成立交通及養護工程處後，相關業務將一併移交該處作為主管單位。