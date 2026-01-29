台板彈簧刀發射5秒墜地 中科院坦承勁蜂一型翼面失控了

2026年春節加強戰備操演中，濱海打擊群（LSG）從岸上施放攻擊型無人機，對敵兩棲載具實施攻擊。（圖／報系資料照）

國家中山科學研究院今（29）日表示，今天勁蜂一型攻擊無人機發射5秒就墜落，主要原因是飛機翼面控制失效了，未來會持續精進改善硬體可靠度。

勁蜂一型無人機後有精準擊中海上球型目標。（圖／報系資料照）

海軍今天在高雄左營基地進行「春節加強戰備」操演中，拿出中科院研發、素有「台版彈簧刀」之稱的勁蜂一型攻擊無人機操演，公開發射這款無人機，結果第一架飛機彈射出筒後，才飛行5秒就疑似失去了動力，轉彎後墜落在沙灘上，儘管現場官兵隨即補射第二枚勁蜂一型無人機並發射成功，還進一步透過 AI 搜尋鎖定海上模擬標靶，最後以「鋼珠彈頭」攻頂方式精準擊中目標，強調作戰能力斐然，但第一架飛機彈射「凸槌」仍引起各界譁然。

廣告 廣告

據了解，這款無人機重量約2公斤、導控距離可達8公里，搭載了光學紅外線感測模組與AI目標鎖定功能，可針對移動中的敵軍快艇或指揮官進行自毀式攻擊，是中科院致力於打造供應鏈的重要一環，這機型更已通過測評並列入2026年度量產計畫，成功量產後將大量配發給基層連隊，希望強化不對稱作戰戰力。

海軍陸戰隊99旅副旅長江錦文上校回顧，今日執行的兩架無人機攻擊中，海上與陸上分別各有一架，由於陸上那架攻擊型無人機發射時確實有失誤，便立即補行射擊以滿足現階段戰場的需求，海軍也會把狀況處置方式列入訓練重要的一環，以後訓練參考和修正都會納入。他解釋，每一組發射手都會攜帶兩枚彈，攻擊型無人機在第一次攻擊執行結束之後本就待命等第二次接獲任務再攻擊。

中科院也強調，海軍陸戰隊射擊勁蜂一型陸上首枚發射後，因飛機翼面控制失效而轉彎墜落海，但陸戰隊後頭從陸上補打一發、再從艇上發射一發，都分別擊中海上球靶並成功引爆。中科院重申，第一架無人機翼面控制失效真正原因為何，會進一步調查，並持續精進改善硬體可靠度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才