台梨山茶廠在法奪獎！2中國人鬧場嗆：台灣只是一個省 遭各國來賓打臉

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

法國農產品促進協會（AVPA）日前舉辦第8屆世界茶葉大賽，台灣梨山「聚鑫製茶廠」獲協會肯定，勇奪佳績。不過就在茶廠執行長、茶農謝忠霖領獎時，有2名中國人起身叫囂抗議，稱「台灣只是一省！」，無俚頭舉動引起現場各國來賓抗議，當場回嗆「如果你不喜歡可以滾」，頒獎典禮最終仍順利結束。對此，謝忠霖今（16）日回應了。

台灣梨山「聚鑫製茶廠」獲法國農產品促進協會（AVPA）肯定，勇奪佳績。（圖／取自聚鑫製茶廠IG）

台梨山「聚鑫製茶廠」前往法國巴黎世界茶葉大賽中成功奪獎，但頒獎現場卻出現插曲。就在茶廠執行長謝忠霖領獎同時，大螢幕亮出台灣國旗，1名男子見狀起身大喊「台灣只是一省！（Taiwan is just a province）」，隨後另名女子也緊接喊出「台灣是中國的一部分（Taiwan is part of China）」，引起其他各國來賓不滿。多名來賓出面回嗆，「安靜點」、「如果你不喜歡就出去」更有人直接大喊「NO」表達抗議。最終，謝忠霖仍在台灣國旗下完成領獎，並獲得滿場掌聲。

謝忠霖將此得獎插曲發布在網路社群，並在今日受訪時坦言，當下聽到嗆聲時很冷靜，認為不必理會就好，但看到有多國代表幫台灣說話、支持台灣，令他內心感到溫暖。

影片曝光後，不少網友紛紛留言力挺、吐槽：「為國爭光」、「有人用英文說『如果你不喜歡可以滾』，愛死了」、「哈哈哈小粉紅真的不是都市傳說」、「讓他們氣噗噗就對了！ 🇹🇼台灣 No.1」、「謝謝你的優秀讓中國又秀了一次下限」，甚至也有中國網友留言表示，「這種場合硬扯政治真的很尷尬，台灣茶是真的好喝，今年去台灣三次，最愛的就是梨山茶」。

