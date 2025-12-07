台樂團主唱認了「有性侵」！道歉文曝光 經紀人看傻：寫得非常爛

娛樂中心／李紹宏報導

不能原諒！台灣獨立樂團《離岸流》主唱兼吉他手吳仕群遭爆是性侵累犯，吳仕群隨後在社群媒體上坦承「犯了錯」；樂團火速將他永久除名。此外，吳仕群道歉聲明被網友砲轟相當敷衍，連樂團經紀人都怒斥天理難容，強調會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為，「最後我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛」！

《離岸流》主唱吳仕群承認曾未取得對方同意，便發生性行為。（圖／翻攝自離岸流IG）

《離岸流》是成立於2020年的台語龐克樂團，才剛參加2025高流系樂團大賽，現在卻爆出大爭議，主唱兼吉他手吳仕群竟是性侵犯，還累犯多次。吳仕群先是在社群媒體Threads上發文，輕描淡寫地指出「因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家」，試圖模糊焦點，引發網友和粉絲砲轟。

吳仕群兩度道歉，仍被網友和粉絲砲轟。（圖／翻攝自吳仕群IG）

眼見事情越鬧越大，吳仕群12月5日又在IG上致歉，寫下「因在未取得對方明確的積極同意下，與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切地感到抱歉。也表達最深切且鄭重的歉意」。

《離岸流》經紀人發文怒嗆吳仕群的道歉「寫得非常爛」。（圖／翻攝自Threads @asa5487）

對此，《離岸流》樂團經過充分討論，立刻將吳仕群退團；樂團經紀人更痛斥無法原諒，強調「我不會，也絕不可能為他開脫。我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為。最後我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛 」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

