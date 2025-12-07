台樂團主唱遭控性侵認了！隔2天道歉被炎上 經紀人也怒：寫得非常爛

「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群遭控性侵。（圖／翻攝自IG，ripcurrenttw2020）

台語龐克樂團「離岸流」今年8月完成5週年巡迴演唱會，人氣正要攀升，卻在近日爆出主唱兼吉他手吳仕群遭涉嫌性侵，引發樂壇震動。雖然吳仕群事後於社群平台發文坦承「犯錯」，但避重就輕的說法被網友批評毫無誠意，怒轟「年度最爛道歉文」。不僅如此，就連經紀人都看不下去，怒轟「我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛」。

據了解，樂團得知相關指控後，第一時間將吳仕群除名，宣布與其不再有任何關聯。另一方面，吳仕群最初在Threads發文，僅稱因「個人因素犯錯」，表示即日起卸下樂團主唱與吉他手身分，並向團員與歌迷致謝，卻未提及具體事由，隨即引發外界強烈質疑。

事隔2天，他才再度公開聲明，承認在「未取得對方明確、積極同意下」發生性行為，並為造成受害者不適與困擾表達歉意，稱將深刻反省、確保未來更重視尊重與界線。聲明曝光後，網友痛批吳仕群毫無誠意，怒轟「你應該對受害者道歉，不是只說謝謝」、「道歉敷衍至極」、「性侵是犯罪，不是犯錯可以帶過」。

對此，經紀人也在社群上發文說明，坦言吳仕群第一時間承認行為，他本人因憤怒與羞愧一度退出樂團，冷靜後選擇與團員共同面對後續。他強調，樂團對性別意識不敢自居高標，但「尊重他人」是最基本的原則，吳仕群的行為完全背離這項價值，是「無法原諒、無可辯解的惡行」，團隊將以最嚴厲態度譴責，不會因為過往情誼而包庇。

經紀人重申，「對於傷害的發生深感遺憾，亦難過自己無法阻止悲劇。我很抱歉，各位先進與同僚若要批判我，完全能理解，這是我該面對的。請記住，尊重他人的界線不是建議，而是人生而為人的基本。最後我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛。」

據了解，「離岸流」成立於2020年，近期才參加2025高流系樂團大賽，被視為新生代台語龐克的重要代表，豈料在聲勢上升之際主將爆出嚴重醜聞，重創團體形象。樂團目前已啟動後續處理程序，也再次向外界強調，面對性暴力議題絕不姑息。

經紀人在社群上發文說明。（圖／翻攝自Threads，@asa5487）

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

