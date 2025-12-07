台樂團主唱遭控性侵！官方火速「取消團籍」開鍘 本人發聲致歉了

娛樂中心／綜合報導

台灣樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群遭控性侵，團隊宣布取消其團籍並永久除名，同時轉發受害者貼文強調「性侵零容忍」。吳仕群則發文坦承「因為一些個人因素，我犯了錯」，毫無誠意的道歉文引來大批網友砲轟「年度最爛道歉文」、「你不是犯了錯，是XX的犯了罪，雲淡風輕的態度非常噁心」。

吳仕群遭控性侵。（圖／翻攝自離岸流IG）

吳仕群發文寫下：「大家好，我是吳仕群。因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家。」由於隻字未提性醜聞遭到痛批，隔日才二度發聲寫下「因在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉」。

吳仕群二度發聲致歉。（圖／翻攝自吳仕群IG）

離岸流經紀人則發文指出，吳仕群第一時間向他承認此事。經紀人將與其餘團員共同處理後續事宜，強調「我不會，也絕不可能為他開脫。我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為」，事件引發樂團圈高度關注。

