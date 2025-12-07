台樂團主唱遭控性侵！沉默2天認罪行後刪文 「遭開鍘退團」

「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群遭控性侵。（示意圖：shutterstock／達志）

台灣樂團「離岸流」今年8月辦完五周年巡迴演唱會，人氣逐漸攀升，沒想到主唱兼吉他手吳仕群遭控性侵，雖然事後發文坦承錯誤，不過毫無誠意的道歉文，引發大批網友砲轟。

「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群遭控性侵，團隊得知狀況後，立刻將他從樂團除名，雙方將不再有任何關連，吳仕群事後在Threads發文，為自己犯下的錯誤道歉，他強調因為個人因素而犯錯，即日起將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，除了謝謝團員這些年的陪伴，也感謝歌迷一路上的支持，不過沒有明說詳細原因。

事隔2天之後，吳仕群才願意坦承犯行，二度發聲寫下：「因在未取得對方明確的積極同意下，與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉」，強調將會深刻反省，確保未來在任何狀況下，都能以尊重及清楚溝通為前提，由於這次在尊重與界限上的重大疏失，在此致上最誠摯的歉意，不過此PO文目前遭到刪除，經紀人則是發文指出，吳仕群第一時間向他承認此事，目前與其餘團員處理後續事宜，會以最嚴厲態度譴責卑劣行為，不會因為過往情誼而縱容。

吳仕群的道歉文後曝光後，多數網友難以接受，紛紛留言痛批：「年度最爛道歉文」、「已經長得不怎麼樣了，麻煩你心地善良」、「你應該是要對那些女生道歉吧？只講謝謝是在幹嗎」、「道個歉有夠隨便，根本沒有在反省」、「性侵是犯罪，請不要用犯錯避重就輕帶過」。

