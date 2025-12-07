台樂團主唱遭爆性侵黑底文「認了」 遭團隊開鍘「火速除名」切割

離岸流樂團前主唱吳仕群遭控性侵，被樂團團隊除名。翻攝IG＠ripcurrenttw2020

台灣獨立樂團「離岸流」今年8月才辦完5周年巡迴演唱會，並在10月底拍攝影片，介紹樂團來自高雄，是一個從2020年開始玩團的龐克搖滾樂團。未料近日主唱兼吉他手吳仕群卻遭控涉嫌性侵，樂團團隊在得知狀況後，火速做出切割，決議將吳仕群永久除名，雙方將不再有任何關連。

吳仕群二度發聲坦承惡行 經紀人嚴厲譴責：不會因情誼縱容

吳仕群在遭樂團除名後，曾發布第一則道歉文，但僅以「個人因素而犯錯」為由，卸下離岸流主唱與吉他手一職，語氣模糊引發大批網友砲轟道歉毫無誠意。吳仕群的經紀人則發文指出，吳仕群第一時間已向其承認此事，表示會以最嚴厲態度譴責卑劣行為，不會因為過往情誼而縱容。

事隔兩天，吳仕群二度發聲，首度坦承犯行並向女方致歉。他於社群平台上寫下：「因在未取得對方明確的積極同意下，與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉。」

樂團發聲明 為歌迷安全與信任將永久除名

他強調將會深刻反省，確保未來在任何狀況下，都能以尊重及清楚溝通為前提，這是在尊重與界線上的重大疏失，他致上最誠摯的歉意。離岸流樂團隨後發出正式聲明，表示內部收到關於前團員吳仕群的嚴重指控，內容涉及其在與他人發展關係時，疑似未取得對方明確、積極且有效的同意。

樂團指出，此類指控與他們始終堅守的安全、尊重與界線價值嚴重相悖，性質重大，因此高度重視。經團隊會議充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，離岸流決議自即日起，取消吳仕群團籍及所有相關身分，將他永久除名。

