台樂團傻子與白痴登泰國舞台 跨語言國際交流

（中央社記者洪素津台北10日電）「2025 GMA金曲國際音樂節」透過交流計畫，將台灣音樂推向全世界，台灣樂團傻子與白痴登上泰國曼谷音樂節Cat Expo舞台，打破語言隔閡，拓展國際曝光。

泰國曼谷音樂節Cat Expo由泰國獨立線上電台Cat Radio舉辦，聚集眾多泰國獨立樂團和歌手，呈現多元化的泰國音樂風格。GMA金曲國際音樂節透過新聞稿表示，這次台灣樂團傻子與白痴打破語言隔閡，為泰國聽眾展現該樂團獨特且迷人的搖滾樂風。

登上泰國舞台，傻子與白痴表示，「我們整個團都很興奮，希望可以把我們的音樂帶給不同地方的人認識。」他們也把握機會與當地音樂人交流，特地欣賞泰國創作歌手Numcha的演出，對她輕鬆且慵懶的音樂風格留下深刻印象，「這是我們比較少有的音樂風格，希望有機會跟她合作。」

傻子與白痴分享，一開始擔心與觀眾語言不通，無法將樂團的能量完整傳達，卻驚喜發現台下有許多聽得懂中文的觀眾，讓他們很感動，「身在異鄉遇到認識的人、跟你講同樣語言的人，其實也是一種緣分。」

「金曲國際音樂節交流計畫」將持續透過GMA平台與世界重要音樂節建立策略合作，創造更多海外展演機會。（編輯：張雅淨）1141210