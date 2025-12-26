一台機車與選民間的距離 彰顯左楠區選戰中薛兆基夫妻的政治之途

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 清晨的左楠街頭，天色尚未完全亮起，市場攤商正陸續開張。一輛機車緩緩滑出巷口，沒有競選車隊的喧囂，也沒有刻意安排的鏡頭，只有兩頂安全帽、一對夫妻，沿著熟悉的街巷，一站一站拜訪地方。

這樣的畫面，近來在左楠地區悄悄流傳，也成為民進黨高雄市左楠區市議員參選人薛兆基掃街行程中，最日常、卻也最具辨識度的一幕。

不同於傳統選戰的高分貝節奏，薛兆基選擇以機車代步，穿梭市場、街口與巷弄之間。他性格熱心，遇到鄉親反映問題，總會多停留片刻、多問幾句，讓原本只是寒暄的拜訪，延伸成一段段持續中的對話。即便行程緊湊，也少見匆促或疲態，反而在一次次交流中累積能量。

在他身旁，妻子蘇士雅始終低調陪伴。身為藝術工作者，她早年旅居法國，學習繪畫與「藝術治療」，並曾擔任國際知名雜誌專欄作家。回國後，曾經是台灣時報最年輕的「藝文副刊編輯」，長期浸潤於藝術與人文領域的她，原本的生活重心，與政治現場的攻防與喧囂，並無太多交集。甚至是抵觸的⋯⋯。

這是旅法韓國畫家유인호在法國蘇士雅住處為她拍照，並轉譯成油彩畫像的作品。蘇士雅說；美，是從檢視自己開始，而非頗析別人。

也正因如此，藝術與政治的連結，乍看之下難免讓人感到些許違和。

對此，蘇士雅並不諱言這樣的距離感。她坦言，自己並非政治圈中人，也從未將政治視為志業，但正因站在場外，反而更清楚看見政治語言中長期缺乏的那一塊～～理解人、傾聽人、照顧人的能力。

她說，這次之所以答應支持並陪伴丈夫投入選戰，並不是出於權力想像或角色期待，而是一個很單純的念頭：希望政治能夠少一點口水，多一點人文；少一些對立，多一些理解。

這樣的理念，也反映在夫妻倆的選戰日常之中。從文宣視覺、影像紀錄、資料整理到行程提醒，許多幕後工作由蘇士雅一手打理；回到家後，生活起居的細節也被妥善照顧。外界看到的是候選人在前線奔走，實際支撐整體節奏的，卻是她安靜而穩定的付出。

親友間常半開玩笑地說，薛兆基「怕太太」。太太不認同的事，往往也不會出現在他的行程安排中。表面看似玩笑，實際上卻是一種尊重與信任的展現——一個人負責往前衝，一個人把細節收好，一動一靜，恰好補齊彼此。

在步調快速、情緒容易被消耗的選戰氛圍中，這對夫妻沒有高分貝的宣示，也不刻意營造戲劇效果，只是日復一日走進地方，與居民交談，用生活的方式累積信任。

這樣的左楠選戰風景，或許不喧嘩、不銳利，卻在街頭巷尾之間，靜靜呈現另一種政治可能——讓公共事務回到人本，讓理想落在生活之中。