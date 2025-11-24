台橡：合成橡膠產能仍過剩 看好SSBR電動車應用

（中央社記者潘智義台北24日電）台橡執行長蔡偉強今天表示，雖然今年整體合成橡膠產能過剩，明年仍將持續，但溶聚丁苯橡膠（SSBR）高雄廠產線滿載，旗下南通申華化學遷廠順利；並鎖定電動車輪胎、綠胎用SSBR新建年產能6萬噸產線預計2027年完工，有信心消化產能。

台橡公司今天舉行法人說明會，蔡偉強指出，今年石化合成橡膠產業是充滿挑戰的一年，市場成長前景保守且存在不確定性，汽車等下游產業需求回升有限，潛在復甦動能卻受地緣政治、關稅等因素影響。

蔡偉強說明，整體合成橡膠產品超額供給短期難以緩解，須賴經濟成長與供需平衡來緩和，雖然價格壓力大，但SSBR是現階段營運最大動力，尤其看好其應用於電動車輪胎、綠色輪胎。

醫藥產業部分，他認為，輸液袋未來有機會大量改用熱塑性彈性體（TPE），這面向是產品有效跨入醫療市場的突破點。

台橡財務長王文淵表示，2025年是滿挑戰的一年，地緣政治、關稅貿易戰，加上中國石化廠大舉擴充產能，且第3季提列一次性減損3.87億元，使原本前3季每股盈餘從0.46元降至0.22元。

王文淵解釋，公司生產SSBR全產全銷，因中國聚丁二烯橡膠（BR）新產能開出很多，競爭加劇，TPE在逆風狀態，中國新開產能也多，平均單價不如去年。

他表示，台橡2025年亞洲銷售較2024年成長，歐洲略減，美國減少較多；另外，丁二烯（BD）與天然橡膠價格走軟，預期農曆年後才會反彈。（編輯：楊凱翔）1141124