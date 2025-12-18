台權會聲明：港府立即釋放黎智英 停止打壓香港新聞與言論自由

【記者 張達威／台北 報導】在歷經長達五年的羈押、以及多次延宕的庭審後，香港壹傳媒創辦人黎智英（見圖）的國安法案件，在本週一（12/15）裁決。 三名香港國安法指定法官裁定黎智英兩項「串謀勾結外國勢力」 及「煽動罪」全部成立，最高可判終身監禁。判詞指他意圖尋求中共倒台，利用《蘋果日報》鼓勵民眾上街集會，削弱中共和香港政府的合法性和權威。

台權會認為，黎智英案件清楚顯示港版國安法已成為打壓新聞自由、剝奪言論自由與戕害人身自由的工具；黎智英在未定罪前即遭長期不人道關押，更嚴重違反多項國際人權標準。要求香港政府立即釋放黎智英，並廢除港版國安法；同時呼籲台灣政府確保「香港人道援助關懷行動專案」能持續援助港人，並在全球民主倒退之際，儘速建立完善的難民庇護法制。

廣告 廣告

黎智英被以言入罪 港版國安法系統性打壓自由

長達八百多頁的判詞，充分顯示港版國安法如何將言論與新聞工作入罪。判詞指黎智英在2019年反送中運動後，串聯海外網絡，呼籲國際社會制裁香港政府，並透過《蘋果日報》161篇文章，「煽動」公眾對政府不信任與憎恨。然而，新聞報導、評論撰寫、集會遊行、與國際社會串聯，本來就是港人爭取民主與社會正義的正當方式，並明確受到香港《基本法》及已納入香港法律的《公民與政治權利國際公約》所保障。

黎智英案所反映的，並非「危害國安」，而是中國與香港政府長年拒絕民主改革，並在2019年反送中運動濫用暴力與訴訟打壓抗爭，最終在2020年以港版國安法全面封殺反對聲音，所引發的制度性人權危機。本案凸顯中國與香港政府早已背棄「一國兩制」，原本應受保障的新聞自由、言論自由與司法獨立，如今反而成為打壓入罪工具。

港版國安法摧毀公平審判 以模糊條文擴張打壓

港版國安法案件不設陪審團，須由「國家安全指定法官」審理，使司法程序嚴重偏離香港司法本來遵守的公平審判原則。即使國安法聲稱其「不具追溯力」，黎智英案中卻大量採納國安法實施前的行為作為證據。

此外，國安法條文故意使用定義不清的名詞，恣意擴張對人民在地理範圍外所發生、原應受國際人權法所保障行為的追訴。判詞充斥著黎智英接觸國際組織的指控，又將他接受外媒採訪、在海外與政治人物見面，通通當成犯罪證據，意圖切斷香港人與國際的正當連結。

黎智英遭單獨囚禁五年 嚴重違反國際人權標準

現年78歲，患有糖尿病和高血壓的黎智英，在未被定罪前，已被羈押接近五年。他長期遭單獨囚禁於無窗、無空調的牢房中，夏季室溫高達44度，濕度可達100％，身心承受極大折磨。其家人指出，黎的健康急速惡化，出現指甲變色脫落、牙齒腐爛等情況。

這樣不人道的關押狀況，已明顯違反聯合國《曼德拉規則》(The Nelson Mandela Rules)，其中明訂單獨囚禁超過15天即構成不人道待遇，黎智英卻被單獨囚禁超過1800天，且未因應他的健康狀況採取合適醫療照護。此外，長達五年的羈押待審與歷時156日的審訊，也嚴重違反《公民與政治權利國際公約》所保障「在合理時間內受審」的原則。

針對黎智英案嚴正要求香港政府：立即釋放黎智英，停止政治審判；廢除港版國安法，撤銷所有依該法被起訴者的控罪；停止打壓香港新聞自由、言論自由

同時，面對香港日益嚴峻的政治打壓，呼籲台灣政府：

一、確保「香港人道援助關懷行動專案」能持續有效運作，讓來台尋求庇護的港人獲得實質支持。

二、正視全球民主倒退與流亡潮，儘速通過難民法，建立符合國際人權標準的庇護制度，讓台灣成為實踐人權承諾的國家。（照片資料照）