台歐不只交流 外交部更要實質合作成果

回顧今年的台歐關係，可從雙方高層與重要政要之間的公開互動看到交流成果，不過，外交部並未滿足於此，更明確指出未來會在既有良好基礎上，進一步將「交流動能」轉化為「實質合作成果」，具體項目包括經貿、科技、資安、供應鏈韌性及能源轉型，都會是台灣與歐盟及歐洲國家要積極合作的關鍵領域。

台灣與歐盟及歐洲國家的關係今年顯著提升，外交部認為這個趨勢不僅充分反映歐洲各界對台灣民主成就、經濟韌性、做為地緣政治要角的重視，也與重要高層交流成果相互呼應，包括副總統蕭美琴前往歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」年會並發表演說、外交部長林佳龍率團出訪歐洲，以及前總統蔡英文訪問德國，都見證台歐關係進一步深化。

外交部表示，未來會持續深化與歐盟及歐洲國家在經貿投資、科技與半導體、數位與資安、供應鏈韌性及能源轉型等關鍵領域的合作；同時強化國會與智庫交流、青年往來與民間互動，以促進制度化跟長期化夥伴關係，與歐洲夥伴攜手，為以規則為基礎的國際秩序做出積極貢獻。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)我國將持續在既有良好的互動基礎上，進一步把交流動能轉化為具體實質的合作成果。』

至於這幾年我國一直期盼與歐盟洽簽的「經濟夥伴協定」等經貿議題，外交部指出，將透過「總合外交」致力打造的民主非紅供應鏈等基礎，積極參考台英「深化貿易夥伴關係協議」、台美「21世紀貿易倡議」等前例，利用創意務實方式，推動台歐盟經濟合作建立制度性安排，以提升台、歐互惠互利的貿易、投資及科技等實質合作。