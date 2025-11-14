台歐交流新里程碑 IPAC執行長駁租場地2／獨家／蕭美琴登歐洲議會演講 IPAC執行長否認「租會議室」
副總統蕭美琴，上星期獲得歐洲「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，登上歐洲議會演說。這毫無疑問是台灣外交的重大突破，但卻馬上有學者譏笑說IPAC只是向歐洲議會租借會議室，讓蕭美琴演講而已，甚至還有酸民惡意造謠，說台灣政府靠砸錢，花了80億歐元，才換到蕭美琴踏進歐洲議會。為此，鏡新聞獨家專訪到IPAC執行長裴倫德。裴倫德打臉「租借歐盟會議室」的說法，強調這場活動沒有花到台灣政府任何一毛錢，而且歐盟當局也支持蕭美琴這次的演說。
台灣近兩週不斷在國際舞台上展現外交突破，卻屢屢被看壞毀謗，不過最帥執行長裴倫德，透過與鏡新聞的獨家專訪，要親自打臉酸民。IPAC執行長裴倫德：「許多機構，包括歐盟，歐洲議會和比利時外交部，都知道這次訪問，並且完全可以阻止它，但他們並沒有這樣做，而是允許訪問進行。」
我國副總統蕭美琴，上星期登上歐洲議會演說，堪稱外交重大突破，卻被造謠，是用80億歐元賄賂來的。IPAC執行長裴倫德：「我的意思是，在歐洲議會租個房間是不可能的，必須由歐洲議會議員預訂，而我們當然是這麼做，像這樣的訪問，屬於高度安全級別的訪問，需要禮賓和安全保護措施，我們必須得到協助，至少要得到地方當局的許可。」
強調蕭美琴來訪，層層維安部署，都是獲得歐盟支持，絕對不如外界傳言，只是借個會議室。
IPAC執行長裴倫德：「歐盟委員會的其他機構，還有歐洲議會議長，都知情，沒有一個機構阻撓，有些機構還提供了協助。」裴倫德直言，看壞蕭美琴，此次歐盟行的人，肯定不懂過去台灣，在外交上如何遭到打壓，面對造謠者，裴倫德也絕對不會輕輕放下。
IPAC執行長裴倫德：「沒有任何一個台灣組織，有為這場活動支付任何金錢，會認為有人支付，這麼大一筆錢純屬捏造，荒謬至極，甚至可能構成誹謗，我們正在諮詢法律意見，決定是否對此採取行動」台灣外交之路步步艱辛，但執行長，願意與台灣，繼許走這條漫漫長路。
鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。
更多《鏡新聞》報導
泰國台商綁架案！3年後關鍵人物被逮 前特警喊冤扯出警界高層
資方拒加薪2%！美星巴克爆跨城市罷工 公司：時薪已逾30美元
台歐交流新里程碑 IPAC執行長駁租場地1／台歐交流達新里程碑 F:F:F音樂節11月芬蘭登場
其他人也在看
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 22 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
中國懸賞網紅八炯與閩南狼 徵犯罪線索 陸委會：台灣內部團結最重要
繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天（13日）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）違法犯罪線索。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，中共意圖對內激化民族主義熱潮、對台擾亂社會民心，面對這個狀況，台灣內部團結最重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
即時中心／林韋慈報導今（13）日陸委會副主委梁文傑出席兩岸時事記者會，記者提問關於昨（12）日國民黨立委徐欣瑩質詢時提議，由陸委會率隊帶沈伯洋去中國澄清誤會、交流，梁文傑回應，徐委員立意良善，但對中國的本質不夠清楚。徐欣瑩昨日在立法院內政委員會質詢時，先質疑邱垂正沒有好好與中國交流，並表示應該進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱垂正則回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」針對邱垂正的回應，徐欣瑩竟建議邱去跟中國反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」對此，梁文傑回覆記者提問表示，「澄清誤會，我覺得對中共來說沒有誤會這兩個字，他只有你投降或不投降」。他說，如果你投降的話，對岸會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣，他認為，徐欣瑩旳立意是良善的，但是她中共政權的本質不太了解。原文出處：快新聞／藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了 更多民視新聞報導沈伯洋、八炯、閩南狼連遭中國懸賞通緝！時代力量反應曝光了蔡英文訪德「霸氣喊話市長1句」超疼台灣寶貝！網哭：怎能不愛她國民黨籍5連霸議員詐助理費近900萬 判囚7年4月定讞民視影音 ・ 23 小時前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 9 小時前
颱風國軍救災兩棲突擊車壓毀民車 顧立雄：國防部負責 官兵無賠償責任
颱風鳳凰豪雨炸宜蘭淹水成災，國軍AAV7兩棲突擊車11日在宜蘭蘇澳涉水救災不慎壓毀兩輛民車。國防部長顧立雄今天表示，官兵在辛勞救災之餘，不用考慮救災所導致的補償或賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補償、賠償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 13 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民視 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 13 小時前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
前行政院副院長：3500億美元是好幾代台灣人積蓄 這一代人有什麼權力送給美國人？
前行政院副院長施俊吉在臉書上以《我們這一代人有何權力能將幾代人的積攢送給美國》...信傳媒 ・ 9 小時前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
關稅協議 傳美方獅子大開口
外傳美方開出台美對等關稅貿易協議價碼，要求投資金額介於韓國3,500億美元、日本5,500億美元之間。涉外知情人士否認，與日韓由政府投資模式不同。代表經濟部參與「第五輪關稅談判」的經濟部次長何晉滄明確表示，若有進一步消息，行政院經貿辦會公布，並無「承認對美投資金額」一事。工商時報 ・ 15 小時前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前