台歐交流新里程碑 IPAC執行長駁租場地2／獨家／蕭美琴登歐洲議會演講 IPAC執行長否認「租會議室」

副總統蕭美琴，上星期獲得歐洲「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，登上歐洲議會演說。這毫無疑問是台灣外交的重大突破，但卻馬上有學者譏笑說IPAC只是向歐洲議會租借會議室，讓蕭美琴演講而已，甚至還有酸民惡意造謠，說台灣政府靠砸錢，花了80億歐元，才換到蕭美琴踏進歐洲議會。為此，鏡新聞獨家專訪到IPAC執行長裴倫德。裴倫德打臉「租借歐盟會議室」的說法，強調這場活動沒有花到台灣政府任何一毛錢，而且歐盟當局也支持蕭美琴這次的演說。

台灣近兩週不斷在國際舞台上展現外交突破，卻屢屢被看壞毀謗，不過最帥執行長裴倫德，透過與鏡新聞的獨家專訪，要親自打臉酸民。IPAC執行長裴倫德：「許多機構，包括歐盟，歐洲議會和比利時外交部，都知道這次訪問，並且完全可以阻止它，但他們並沒有這樣做，而是允許訪問進行。」

我國副總統蕭美琴，上星期登上歐洲議會演說，堪稱外交重大突破，卻被造謠，是用80億歐元賄賂來的。IPAC執行長裴倫德：「我的意思是，在歐洲議會租個房間是不可能的，必須由歐洲議會議員預訂，而我們當然是這麼做，像這樣的訪問，屬於高度安全級別的訪問，需要禮賓和安全保護措施，我們必須得到協助，至少要得到地方當局的許可。」

強調蕭美琴來訪，層層維安部署，都是獲得歐盟支持，絕對不如外界傳言，只是借個會議室。

IPAC執行長裴倫德：「歐盟委員會的其他機構，還有歐洲議會議長，都知情，沒有一個機構阻撓，有些機構還提供了協助。」裴倫德直言，看壞蕭美琴，此次歐盟行的人，肯定不懂過去台灣，在外交上如何遭到打壓，面對造謠者，裴倫德也絕對不會輕輕放下。

IPAC執行長裴倫德：「沒有任何一個台灣組織，有為這場活動支付任何金錢，會認為有人支付，這麼大一筆錢純屬捏造，荒謬至極，甚至可能構成誹謗，我們正在諮詢法律意見，決定是否對此採取行動」台灣外交之路步步艱辛，但執行長，願意與台灣，繼許走這條漫漫長路。

