台歐合作有成 台灣電子布料搶下7國訂單

▲愛克智慧開發與德國阿亨工業大學，大幅縮減耐水洗智慧電子布料，已獲7國9家品牌青睞，接單逾30萬件。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 經濟部技術司今（7）日召開「經濟部 A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，邀請台灣廠商發表與歐洲廠商技術合作契機。其中，愛克智慧開發與德國阿亨工業大學，大幅縮減耐水洗智慧電子布料，已獲7國9家品牌青睞，接單逾30萬件；工具機廠商徠通也與西班牙合作，開發的線切割工具機（WEDM）拿到歐洲認證，銷售額2年成長152%。



愛克智慧為南緯實業集團子公司，生產耐水洗電子布料可以用來運在智慧溫控、感測及電刺激服飾上。但愛克智慧科技董事長特助林柏舟表示，以前發熱模組只能用縫在衣服上，製程相當耗時，後來與德國阿亨工業大學等及設計公司 Entwurfreich等單位合作，開發出「耐水洗智慧電子布料」生產線，1小時可以印製20萬片，大大拉高產能。



他提到，目前已獲7國9家品牌青睞，接單逾30萬件；對於跟哪些品牌合作，他透露，目前中國、加拿大及美國等品牌合作，並且強調一旦成功就會對外宣布好消息。



而徠通科技長期就有佈局歐盟市場，但是WEDM高精度市場往往被少數國際大廠壟斷，台灣企業要切入具有一定難度。因此徠通與西班牙WEDM龍頭ONA合作，攜手開發高精度智慧型WEDM，並由ONA 通路布局，切入飛機渦輪與高階模具等精密零件製造，產品成功取得歐盟認證跨足航太噴射引擎零件市場，2025年銷售額較2023年大幅成長152%，累計創造產值約 2.23 億元。



▲陳嘉斌指出，徠通機台獲得歐盟安全及節能2項認證，有助於打開歐洲市場。他也提到，以工具機業現狀來說，所有市場都很重要，尤其是關稅影響之下，分散市場相當重要；而徠通過去就有在歐洲佈局，再加上現在歐洲匯率不錯，「本身歐洲的製造實力，我個人認為說是可能在工具的部分是比比美國還好」，認為可以重點開發。（圖／記者鍾泓良攝影）



徠通科技董事長陳嘉斌指出，徠通機台獲得歐盟安全及節能2項認證，有助於打開歐洲市場。他也提到，以工具機業現狀來說，所有市場都很重要，尤其是關稅影響之下，分散市場相當重要；而徠通過去就有在歐洲佈局，再加上現在歐洲匯率不錯，「本身歐洲的製造實力，我個人認為說是可能在工具的部分是比比美國還好」，認為可以重點開發。



最後，連騰科技總經理蕭富仁表示，連騰科技與英國創新技術公司 Q5D 等單位合作，導入英國快速打樣設備技術，開發「3D 結構電子元件快速製造技術」，讓天線打樣如「立體列印積木」般快速成形。



而此天線打樣時間縮短 80%、體積縮小 50%，傳輸效能提升 20% 至 50%，可應用於筆電、網通及無人機等，並已導入國際筆電品牌產品線，至2028年可創造1.9億元產值。

