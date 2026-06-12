台歐外交「水餃聯盟」退燒！彭博：不敵北京經濟施壓與對台逆差

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總統賴清德6月5日視察保二總隊無人機訓練中心（王侑聖攝）



由台灣與中東歐4國組成的「水餃聯盟」因中國經濟施壓與台灣投資不如預期，情誼逐漸由濃轉淡。隨著捷克、立陶宛等國執政黨輪替，新政府因應美中局勢，外交政策從「政治關係」轉向「經貿務實」，突顯各國在挺台與爭取中國市場間的拉扯。

立陶宛、斯洛伐克等東歐國家於新冠疫情期間加強和台灣的官方交流，並組成「水餃聯盟」（Dumpling Alliance）。「水餃聯盟」是台灣數位外交協會所創立的名稱，以立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭和台灣的傳統美食均有水餃的共同文化，推動彼此深化交流往來。這4國均在新冠疫情期間向台灣捐贈疫苗。

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2021年，立陶宛冒著激怒北京的風險，允許以「台灣代表處」（Taiwanese Representative Office）為名在首都維爾紐斯設立台灣駐該國辦事處，而非「台北辦事處」，此舉被北京視為違反了其一中原則。然而，彭博新聞報導，「水餃聯盟」情誼似乎由濃轉淡，過去那種高調表態支持台灣的做法已經消失了，這些國家現在面臨一項微妙的挑戰：一邊想支持台灣，另一邊又希望爭取中國的貿易和投資，尤其是美國在川普的治下顯得更不可靠之際。

愛沙尼亞智庫「國際防禦及安全中心」（ICDS）研究員漢索（Toomas Hanso）說，「要維持一個固定的『水餃聯盟』非常困難，因為中東歐各國與台灣的關係極易受到國內政治變動的影響。」

中東歐開始算經濟帳 對台支持從政治表態轉向實際利益

這些國家在執政黨更迭後上台的新領導人，開始主張在中國與台灣之間保持平衡，甚至指責前政府過度支持台灣。但這並不代表這些國家想要疏遠台灣，而是轉而更重視商業關係，將政治關係擺在其次。中歐亞洲研究中心執行主任西蒙爾契（Matej Simalcik）指出，一些歐洲國家更希望與台北的合作「能更專注於具體的經濟成果」。

在立陶宛等一些國家，部分看法認為，他們從台灣先前承諾的投資和商業合作中，並未獲得太多實際回報，而該地區許多國家和台灣的貿易也處於逆差狀態。

台灣從東歐地區的進口額和投資金額仍相對較小。例如，2025年台灣對捷克的出口額為16.1億美元，而進口額僅為5.312億美元；去年台灣對立陶宛的出口額為1.056億美元，但進口商品僅有5990萬美元。

立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）就曾表示，希望把「台灣代表處」改為「台北代表處」，但立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）隨後強調立陶宛希望同時與台灣及中國維持務實關係，並表示立陶宛不會接受北京施壓。

捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）於去年底重新執政時就承諾，要對中國採取務實政策，而非以「價值觀為基礎」的政策。這位億萬富豪出身的總理還批評部分國會議員的訪台行程，稱這類行動可能損害捷克進入中國市場的機會。

捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）接受彭博採訪時表示，「在歐盟中，捷克和立陶宛是僅有的2個公民前往中國仍需要簽證的國家，這本身就說明了某種關係凍結的狀態。」並補充，「或許與中國建立正常關係，才是適當做法。」

餃子聯盟降溫成北京勝利 台灣加碼投資穩住中東歐夥伴

如今，這個聯盟逐漸式微，對中國來說是一項勝利。對台灣而言，降低外界對貿易失衡問題的不滿相當重要，因為台灣需要盡可能爭取國際朋友。

台灣國安會副秘書長林飛帆本月在拉脫維亞首都里加（Riga）出席一場活動時接受彭博訪問表示，台灣非常希望深化合作，但問題在於中國，「你可以看到中國對我們的打壓行動，以及對歐洲朋友施加脅迫與威脅的痕跡。」進而讓台灣難以與歐洲國家深化合作，他說，「這正是中國希望他們產生的感受。」

台灣外交部在聲明中表示，台北「將繼續與捷克、立陶宛等理念相近且友好的中東歐國家合作，深化雙邊關係，共同強化民主經濟的韌性。」外交部還指出，立陶宛在4月曾提出深化經濟合作的建議，雙方正在討論相關項目。

台灣經濟部表示，台灣設立的中東歐投資基金已在捷克與立陶宛投資3000萬美元；另外一項信貸基金則已提供1億美元貸款。

台灣專注於危險化學品運輸物流的「愛豐通運」（i-TRANS Global s.r.o）將耗資2000萬歐元，在捷克興建一座物流中心；總部位於愛沙尼亞的電池製造商Skeleton Technologies，近期完成一輪3100萬歐元融資，獲得台灣最大創投公司的支持；波蘭國營電動車控股公司上個月選擇富士康作為合作夥伴，共同興建一座全新電動車工廠。

愛沙尼亞學者：將台灣留在歐洲議程 有助警覺中俄關係

不過，來自中歐亞洲研究所（CEIAS）的西蒙爾契（Matej Simalcik）提醒，2012年至2019年間積極與北京往來的中歐國家，在投資方面其實也沒有獲得太多成果。

然而，對中東歐國家來說，他們也相當關注台灣、中國與俄烏戰爭之間的關係。愛沙尼亞外交部長去年在北京與中國外長會面時毫不客氣地表示，如果沒有中國的支持，俄羅斯發動的戰爭早就會結束。

愛沙尼亞國際國防與安全中心研究員漢索認為，歐洲各國不該將台灣議題放下，因為持續放在檯面上的話，能讓各國警覺別將中國與俄羅斯分開看待，持續警覺中俄合作之於俄烏戰爭的關係。他說，「在當今世界同時發生多場衝突的情況下，對愛沙尼亞而言，持續讓外界關注俄烏戰爭，以及中國支持俄羅斯的這個角色，非常重要」，「若愛沙尼亞能讓台灣議題持續留在歐洲的討論議程上，就有助於讓中俄關係持續成為歐洲更廣泛議程中的焦點。」

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