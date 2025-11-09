台歐歷史新頁！林佳龍曝籌備過程 蕭美琴登講台「很多人都哭了」

IPAC比利時共同主席、比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof（右二）為蕭美琴（中）、林佳龍（左二）接機。（外交部提供）

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在歐洲議會以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，外交部長林佳龍今（9日）則透過臉書社群表示，自獲邀後為避免中國施壓干擾，全程籌備高度保密，同時感謝總統賴清德全力支持及充分授權，才能圓滿達成任務，促成台歐歷史新頁，他也指出，當蕭美琴站上講台那刻「很多人都哭了」。

林佳龍表示，我國副元首首度訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，此行象徵台灣外交邁出歷史性一步，也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

林佳龍也透露籌備過程保密到家，直言出訪任務屬高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓等，全程在高度保密下籌辦；林佳龍表示，能讓台灣聲音在歐洲議會殿堂被聽見，是共同榮耀，「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了」。

蕭美琴今也透過社群分享感想，她表示，一直以來台灣國際處境都很困難，有很多不公平、挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。

蕭美琴也提及，就像在演講中提到「孟子曰：『得道者多助』」，她認為台灣人善良、熱愛自由，努力且願意為世界貢獻，「我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助」。

對於此行能夠在歐洲議會殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，蕭美琴坦言倍感榮幸，「向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，而讓世界能看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命」。





