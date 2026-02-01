台歐關係再深化！外交部曝：歐洲7國議員抵台會晤蕭美琴

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

外交部今(2/1)表示，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領歐洲7國國會議員共8人來訪台灣一事，對此表達誠摯歡迎，該訪團也將晉見副總統蕭美琴等人。

中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意，外交部提供

外交部稍早發布新聞稿指出，中北歐國家國會議員訪問團8人將於2/1至2/6訪台，期間將晉見蕭美琴，拜會外交部長林佳龍，並接受國安會秘書長吳釗燮及外交部政務次長吳志中款宴。

外交部說明，此外，訪團也將拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海洋委員會政務副主委兼海巡署署長張忠龍，以及經濟部能源署代理署長吳志偉等，針對與我國推動台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。

外交部表示，訪團此行，亦將與國防安全研究院、數位外交協會交流，並赴金門參訪，深入瞭解民主台灣發展現況及前沿歷史。

外交部表示，訪團除團長帕季格副主席以外，成員還包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）以及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

