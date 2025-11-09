台歐關係昇華！ 蕭美琴週日返國 蔡英文接力＂3度訪歐＂

政治中心／台北報導

就在副總統蕭美琴結束訪歐行程，前總統蔡英文也無預警宣布，將出發德國參加柏林自由會議，消息令人振奮，其實蔡英文不只是首位卸任後訪歐的元首，這趟行程更是她第三度出訪歐洲國家，台歐關係明顯昇華，有學者分析，一大原因是對岸造成。





副總統蕭美琴結束訪歐行程 前總統蔡英文緊接著驚喜po影片宣告出訪德國（圖／蔡英文Tsai Ing-wen）









前總統蔡英文：「我們要出發了。」

前總統蔡英文，露出燦爛笑容，接棒副總統蕭美琴，踏上訪歐之旅，臉書喊話「外交一棒接一棒，不停歇。」

前總統蔡英文昨天深夜現身桃園機場 將前往德國參加柏林自由會議（圖／民視新聞）









不過其實這一趟，已是蔡英文卸任後，第三度訪歐，就在蕭美琴結束IPAC年度大會後，蔡英文緊接著將出席柏林自由會議，前一次是今年五月，到母校倫敦政經學院演說，再去丹麥參加哥本哈根民主高峰會！還有去年10月訪歐，同樣去過歐洲議會，外交部長林佳龍上任後，也四度赴歐探路，今年九月，林佳龍參加華沙安全論壇，同一時間，國安會諮委徐斯儉，到北約總部開講，暢談台歐合作，台歐關係相比疫情前，明顯增溫，儼然成為台灣外交戰的主旋律！

台大政治系副教授陳世民：「2016年民進黨上任以後，不再去講92共識，讓這些歐洲覺得，跟台灣的互動，並沒有涉及到中國主權，或干涉中國內政的問題，這些外交的突破，當然也會讓北京講出一些更嚴厲的言論，但這些更嚴厲的言論，很明顯你看過去幾個月，這些歐洲國家的反應，其實你只是產生一個反效果。」





前總統蔡英文是出訪歐洲國家的卸任元首＂第一人＂ 至今已三度訪歐（圖／Forum 2000）

昔日台歐關係，如今頗有進展，學者分析，背後台歐關係昇華，最大助攻者，就是極盡心思阻撓的中國，可說是替台灣送上外交大禮。

