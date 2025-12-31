台歐關係2025 外交部：進展非常順利

今年的台灣與歐盟、與歐洲議會的關係有著明顯可見的成果，外交部自己的用語是「進展非常順利」，不僅對台論述持續鞏固、交流持續深化，實質議題的合作也在持續積極推動；至於對歐工作另一重點的英國方面，外交部也很有信心表示雙邊關係持續提升，不論是高層互動、經貿合作或英國軍艦今年兩度通過台海，都突顯台、英關係更為緊密。



回顧2025年的台灣與歐盟關係，外交部歐洲司司長黃鈞耀表示，首先可注意的就是歐盟關於台灣的論述持續鞏固，包括歐盟對外事務部多次在中國對台軍演時，直接表明維護台海現狀是關乎歐盟的直接利益(a direct interest)；歐盟外長理事會10月回顧2021年啟動的「歐盟-印太合作戰略」時，也再度關切台海情勢，並重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

除關切台海和平穩定，歐盟今年也透過媒體回應，重申聯大第2758號決議不涉及台灣，並首度引用「聯合國憲章」，敦促中國應遵守不得使用武力原則維護國際和平與穩定。黃鈞耀說：『(原音)外交部將持續促進歐盟以具體行動支持台灣，並共同努力深化雙邊實質交流與合作。』

黃鈞耀進一步以海底電纜為例，說明台灣與歐盟在實質議題方面的交流與合作，相關動態包括歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)11月表示，歐盟將針對保護關鍵海底基礎設施提出新倡議，歐盟對外事務部也多次提到波羅的海、紅海、台海、南海都面臨關鍵基礎設施遭到破壞的威脅；而外交部長林佳龍10月提出「國際海底電纜風險管理倡議」，因此外交部將持續推動與歐盟及理念相近國家在保護海底關鍵基礎設施的交流合作，促進雙邊福祉與應對共同風險、積極提升相關韌性。

至於台灣與英國雙邊關係，今年也獲致多項成果，黃鈞耀指出，除前總統蔡英文5月訪問英國外，英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜(Douglas Alexander)則在6月訪台，台、英還簽署「提升貿易夥伴關係」(ETP)架構下的投資、數位貿易、能源與淨零排放等3項支柱協議；另又於9月簽署「半導體聯合培力計畫瞭解備忘錄」。

台、英關係同時也體現在英國政府的友台論述等具體行動，像是今年發布的「戰略防衛檢討」報告與「國家安全戰略」等重視台海和平的友我政策文件，並在與日本、澳洲、法國等國舉行雙邊對話時發表友台言論，彰顯台海和平與穩定已是國際社會高度共識，台灣更是印太乃至全球安全與繁榮不可或缺的一環。黃鈞耀說：『(原音)英國軍艦兩次通過台灣海峽，彰顯台海的自由航行權，以及英國正式成為全球合作暨訓練架構(GCTF)正式合作夥伴，顯見台英關係更為緊密。』

展望2026年，黃鈞耀表示，英國是與台灣共享民主、自由與法治等普世價值的理念相近夥伴，也扮演穩定印太區域和平與穩定的重要角色，所以我國將持續與英國在政治、經貿及半導體產業等議題緊密合作，並鼓勵英國持續派出軍艦通過台海，彰顯自由航行權，以維護台海的和平與穩定，同時捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域乃至全球的安全與繁榮。