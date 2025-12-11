台正妹住日飯店「帶電鍋煮和牛」遭炎上！員工揭下場

生活中心／周孟漢報導



旅遊市場復甦，台灣人不時安排出國旅遊度假，其中日本更是眾多國人最愛飛的旅遊勝地，當地美食更是有著滿滿好評。不過，近來有不少網紅推薦，可到日本超市購入和牛肉片自行DIY，沒想到竟有台灣旅客「自備小電鍋」到日本飯店內煮和牛來吃，畫面曝光後，引來台灣、日本網友砲轟「實在有夠丟臉」。





10.7萬粉台灣正妹住日飯店「自帶電鍋煮和牛」遭轟丟臉到國外！員工揭最慘下場

1名台灣女網友「自備小電鍋」到日本飯店內煮和牛來吃。（圖／翻攝自 Threads）





1名在IG有著10.7萬粉絲、Threads有4.7萬粉絲追蹤的台灣女網友，9日透過社群發文，表示「好險有帶小鍋子來日本」，並曬出自己將牛肉片、玉米、高麗菜等等食材放入小鍋子內燉煮的照片，接著開心寫下「來日本好險我有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋」。

廣告 廣告

10.7萬粉台灣正妹住日飯店「自帶電鍋煮和牛」遭轟丟臉到國外！員工揭最慘下場

該名女網友開心寫下「好險有帶小鍋子來日本」。（圖／翻攝自 Threads）





不料，貼文曝光後，立刻遭到大批台灣網友砲轟，認為飯店沒有提供廚房，就是不能在內下廚的意思，雖然該名女網友馬上刪文，但相關截圖仍在社群上瘋傳，甚至被翻譯成日文分享至Ｘ，「有夠沒品，敗壞台灣人名聲，想煮去找個airbnb之類的很難嗎」、「拜託以後出國別再帶快煮鍋在飯店煮東西裝賢慧了！不但危險造成店家困擾還會丟台灣人的臉」、「丟臉丟到國外…還沾沾自喜在那邊PO文…真的不要說自己是台灣人」、「以為中國人…還帶鍋子出國，在飯店開小火你是士官長退伍嗎喂？」、「這麼聰明，妳下次乾脆帶大同電鍋算了」。

10.7萬粉台灣正妹住日飯店「自帶電鍋煮和牛」遭轟丟臉到國外！員工揭最慘下場

即便原PO已經刪文，網路上依舊罵聲一片。（圖／翻攝自 Threads）





不過，也有不少網友緩頰，表示也許是原PO不清楚飯店內無法自行烹飪，如果要自炊，可以事先選擇入住有提供廚房的飯店、青旅、民宿，呼籲務必查找好相關資訊，以免引發爭議，甚至釀成更大意外。另外，也有在飯店工作的網友留言提醒「最害怕客人在房間煮食，除了氣味很難去除之外，房間有煙霧感應器，一旦觸發了，一整棟的警鐘都會鳴響，系統會自動報警，消防人員會過來，一旦發現誤鳴，有機會要罰款的，還會驚動到其他客人」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：10.7萬粉台正妹住日飯店「自帶電鍋煮和牛」遭轟以為中國人！員工揭最慘下場

更多民視新聞報導

日本7.5強震23傷！小粉紅竟酸「老天有眼」台人回嗆了

台人遇日7.5強震兩樣情！一票人淡定躺床：等它結束

中共不認《舊金山合約》！謝金河點「對台1好處」

