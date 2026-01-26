台水不斷水破功 基隆5000戶停水

基隆市麥金路台灣自來水公司幹管日前漏水，因搶修停水多日引起民怨，八堵路最近也出現自來水漏水，為避免再次造成停水，基隆市工務處要求台水公司第一區管理處於施工前先行探挖並掌握風險，雙方23日研商後擬定「不斷水方式」修復，26日開始施工，預計27日中午前完工並恢復通車，將漏水影響減至最低。未料，台水開挖發現鋼管破損程度及施工環境，超出事前調查及評估範圍，導致仍須停水施工，預計27日晚間9時至28早上9時停水施工，約5000戶受影響。

基隆日前因台水在麥金路管線破裂搶修，停水多日引爆民怨四起，近日八堵路92號前也出現漏水，工務處為避免停水惡夢重演，21日要求台水施工前須先探挖，雙方23日開會拍板確認八堵路管線後續施工方式與期程。

工務處長簡翊哲昨表示，台水已於22日完成試挖，經檢視原有鋼管管壁厚度尚屬良好，評估可採「不斷水方式」修復，台水昨天上午9時進場，施工期間將圍設南北向各1車道展開開挖及清理作業，於晚間10時包覆漏水管，工程預計27日中午前完工。

他指出，八堵路案為市府於麥金路事件後，主動要求台水涉及主要幹管或高風險路段工程，應「先試挖、再評估、後施工」，透過事前掌握管線狀況與施工風險，並評估替代工法可行性，避免再次發生邊施工邊修正，造成無預警或擴大停水影響民眾生活。

簡翊哲強調，市府明確要求施工全程須嚴格控管風險，確實執行交通維持措施，如果因管理不當發生停水，造成民眾損失，將依「基隆市道路挖掘管理自治條例」規定辦理，以維護市民權益。

工務處說，八堵路案例完成後，未來除了將精進修漏機制外，也將持續督導台水公司對麥金路、八堵路汰換老舊管線，逐案檢討、逐月追蹤施工通報及應變機制，確保市民用水穩定及道路通行安全。