台水也是受害者！龔明鑫：基隆河汙染須查清

▲屬於經濟部國營事業的台水公司27日清晨6時26分於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即停止取基隆河原水，但仍汙染到水源。（圖／北市觀傳局提供）

[NOWnews今日新聞] 屬於經濟部國營事業的台水公司27日清晨6時26分於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即停止取基隆河原水，但仍汙染到水源，預估影響到15.2萬人。經濟部長龔明鑫表示，台水已經提出補償措施，並強調此事件台水也是受害者，因為基隆河屬於縣市管理河川，汙染原因須由市政府及檢調查明。



台水表示，27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置。

廣告 廣告

台水指出，7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

台水表示，本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活，已於28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。



台水也公布補償措施，包括影響水費減免3度、若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度、如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用等。



龔明鑫說，台水針對汙染出現殘留都會幫忙處理，也有提出補償措施，「這件事情台水公司，說老實話，他也是受害者之一」，汙染原因還是要請市政府跟檢調趕快來查明，畢竟河流是縣市管理的河川。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

基隆河油污事件！台水稱檢測已符標準無異味 並提供水費減免補償

快訊／基隆河水位高漲 汐止拱北橋陸閘預防性關閉

愛犬遭竊！黑狗「Michael」慘死遭拋屍基隆河 飼主痛哭崩潰