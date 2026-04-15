台水公司打造裝置藝術贈台南 水道博物館添地標

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台灣自來水公司投入新台幣2500萬元打造8座裝置藝術，捐贈給台南市政府於山上花園水道博物館展示，其中作品「水語森林」取代已傾倒移植的老榕樹，可望成為園區地標之一。

台南市政府文化局今天在山上花園水道博物館舉辦揭幕儀式，由自來水公司董事長李嘉榮與台南市副市長葉澤山等人主持，8座以水為主題的裝置藝術作品正式亮相。

李嘉榮致詞表示，山上花園水道博物館前身是台南水道，百年前就是提供台南市區民生用水的重要場域，功成身退後成為國定古蹟並由自來水公司移撥給台南市，在文化局經營下成為知名水資源及遊憩景點，自來水公司平日經常鼓勵各地員工前往參觀，了解自來水文化。

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李嘉榮表示，自來水公司首度規劃公共藝術作品，選定在園區內設置8座裝置藝術，盼讓博物館不再只是靜態保存的文化資產，更成為可以被感知、體驗的公共美學場域。

他說，其中最具象徵性作品「水語森林」設置於園區核心圓環處，此處最早期是噴水池，後來長出1棵大榕樹，成為園區地標之一，但在2024年不敵風雨傾倒後移往他處，重新設置大型公共藝術作品，延續昔日老榕樹承載的庇蔭與聚合記憶，以雲霧與垂落結構重塑空間情感，可望成為新地標。

葉澤山表示，公共藝術的導入，使山上花園水道博物館從歷史場域轉化為兼具教育、休憩與文化體驗的複合空間，進一步拓展城市文化的深度與廣度，未來將持續推動水文化保存與創新詮釋，讓水的故事在不同世代間流動。

台南市文化局提供資料指出，除了設置於核心圓環的作品「水語森林」，其他7件作品分布於園區各節點，串聯行走動線與視覺體驗，盼讓藝術成為引導感知的媒介。（編輯：李錫璋）1150415