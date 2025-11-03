台水六管理處辦個資保護及反詐講習，邀檢察官開講強化人員法治意識。（記者李嘉祥攝）

為提升同仁對個資保護相關法令的認知，並全面強化個人防詐意識及法治素養觀念，台灣自來水公司第六區管理處3日舉辦「個資保護及反詐講習」，邀請具豐富司法實務經驗的臺灣彰化地方檢察署鄭文正檢察官擔任講師，召集各單位及廠所約50人進行「個人資料蒐處暨反詐騙教育訓練」。

鄭文正檢察官以生動活潑方式融合實務案例與法律規範，深入淺出的解析機關在面對個人資料蒐集、處理及運用等各項階段應注意的流程及保護措施，為參與講習同仁建立正確法治觀念，另也針對常見詐騙手法，結合真實案例剖析詐騙集團慣用話術及誘騙流程，提升個人防詐意識，呼籲共同守護安全、法遵的社會環境。

台水六區處表示，近年公務機密保護問題備受重視，同仁執行職務階段時有接觸個資的機會，特藉由講習訓練辦理，強化同仁於日常業務中對相關法令及政策的認識，期構建正確法治觀念與廉能素養，提升行政效能，也建立社會信任，持續為提供大臺南地區民眾量足質優的優良好水努力。