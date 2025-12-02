台水加派多組人員 全力協助淡水停水用戶復水

為解決集中型大樓住戶用水，消防栓引水注入下水池。（台水提供）

記者楊文琳/台中報導

台灣自來水公司2日表示，第一區管理處位於淡水關渡橋旁的1000mm送水幹管完成修復後，隨即提高供水量，加速用戶補水，並調度多部水車進行巡迴供水，同時加派多組人員進行復水排氣作業，逐步排除管網積存空氣，協助用戶管線水壓及水量恢復至正常。

台水公司說明，目前管網雖已全面恢復供水，但經實地訪查尚有23處用戶，因屬於集中型大樓，空氣阻塞影響管線進水，或因大樓下水池容量較大、蓄水速度較慢，暫時無法加壓至上水池供應。

對此台水公司表示，已立即加派人力，協助用戶排除相關問題，迄今計有19處已恢復正常用水；2處（海洋都心社區）緩慢進水，已透過新北市政府消防局協助，調派9部水車佈設水帶，協力集中灌水入大樓水池；1處現勘後為用戶內線問題，已向管委會說明儘速委外修復；餘1處刻正派員協處中。對於此次事故造成民眾不便，台水公司深表歉意，並感謝用戶在此期間的體諒與配合。若仍有無水情形，請立即聯繫台水，公司將派員協助處理。