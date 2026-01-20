台水去年虧損近50億 電價飆漲3成成重擔

經濟部四大國營事業陸續公布去年全年營收，台灣自來水公司去年（2025）決算虧損約為49.74 億元，相較於原先法定虧損59億元，減少10億元，虧損的主要原因是電價漲價造成營運成本增加。

台水公司發言人武經文表示，去年是台水財務相當困難的一年，最關鍵的壓力來自於「剛性成本」的暴增。其中，受到台電公司連續調漲電價影響，累計調幅超過32%，導致台水光是動力費（電費）支出，就較前一年激增6.7億元。

另外隨著各項工程陸續完工並將財產入帳，折舊攤提費用也增加了約6億元；加上長期缺乏公務預算支持，建設經費多仰賴舉債籌措，利息支出也隨之增加了2億元。光是這三項核心支出的增幅，合計便已接近15億元。

想辦法虧損止血 延緩工程時間

儘管面臨鉅額虧損壓力，台水仍試圖透過財務操作與控管支出的方式「止血」。武經文表示，公司積極進行債務「借新還舊」以降低利率負擔，同時在工程執行上進行檢討，將非急迫性的項目暫緩，優先處理關鍵工程。透過這些努力，才將原本預估可能高達60億元的虧損，壓低至50億元以下。今年將持續朝「開源節流」方向努力。

在節流方面，自年初起即按月嚴格管控各項費用與利息支出；在開源部分，除了持續盤點淨水場空間發展太陽能光電與小水力發電外，也將利用專業技術協助開發單位代辦工程，以收取服務費增加收入。此外，台水也將持續向政府爭取，希望未來重大工程能由公務預算支應，以減輕沉重的利息負擔。

