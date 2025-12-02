台水又出包！苗栗中平大橋「過橋管」破管如噴泉

苗栗銅鑼中平大橋橋下的自來水管突然破裂，大量自來水往上噴射，如同大型噴泉。（圖／翻攝自徐裕逢臉書）





各地才因為沒水可用怨聲載道，自來水公司又出包！先前淡水、基隆、汐止因挖破管線、油汙染造成大停水，昨（1日）下午3點多，苗栗銅鑼中平大橋橋下的自來水管突然破裂，大量自來水往上噴射，如同大型噴泉。自來水公司雖緊急關閉水閥，但因為該管線材質特殊、位置又懸空，維修難度高，目前仍尚未修復。

橋下巨大的水柱不斷往上衝，宛如一座天然噴泉，水量大到像瀑布一樣驚人，旁邊原本筆直的樹木，也被水柱噴得整個往下彎垂。民眾經過時發現橋邊突然冒出大噴泉，擔心水柱影響行車安全，立刻通報自來水公司。

銅鑼鄉民代表徐裕逢表示，他們經過時看到水花，本以為是例行壓力測試，但水越噴越大，附近民眾也很熱心，立即向自來水公司反映。

事件發生在1日下午3點多，自來水公司設在苗栗銅鑼中平大橋下方的過橋管突然破裂。因為該段管線位於橋下懸空位置，一旦破裂，大量自來水便持續往外噴出。自來水公司指出，這條直徑40公分的可撓管，主要設置在橋梁與橋墩處，具有防震功能，但可撓管破裂後，造成400口徑的管線大量漏水。

自來水公司立即關閉水閥，調派人員與機具搶修，同時由中興工業區內的淨水廠支援供水。不過因為破裂的管線材質較為特殊，材料仍在調度中，加上施作需要使用橋檢車，目前仍無法修復完成。

這條管線負責供應鯉魚潭水庫至銅鑼、中平、公館地區的用水。至於為何會破管，原因仍在調查中。近期自來水事故頻傳，包括淡水廠挖破管線造成新北淡水大停水、基隆河八堵抽水站油汙染導致基隆及汐止受影響，如今苗栗又爆出管線破裂，儘管此次僅影響砂石場和動保所共4戶用戶，但各地時不時就傳出停水惡夢，仍讓民眾怨聲不斷。

