台水增設取水口 南投5鄉鎮市1/8大停水

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣去年底台電位在水里鄉的水力發電廠跳機故障，無法發電放水，導致下游台水取水口無水可用，造成南投、名間等5鄉鎮市無預警大停水，為強化供水韌性，台水1月8日將在發電廠上游增設取水口與接管，當天凌晨0點至深夜11點，南投、名間、竹山、集集、水里5地將停水23小時，籲請民眾提早儲水因應。

台水公司表示，目前在水里鄉水里溪下游設有第一取水口，主要是汲取台電鉅工水力發電廠放流水源，但因去年底電廠機組跳機，導致取不到水造成無預警停水，為加強供水韌性與穩定，便在電廠上游增設第二取水口，屆時施工完成就能彈性切換取水口，避免單一取水點因故取不到水，造成廣大用戶停水。

惟第一取水口改善與增設第二取水口將在8日同步施工，屆時將停水接管，當天南投、名間、竹山、集集、水里共5鄉鎮市、84個村里，計有4萬4996戶將停水23小時，除提醒民眾及早儲水，各地也會設置臨時取水站，降低停水衝擊。

台水為強化供水韌性，1月8日在水里鄉水里溪將設置第二取水口，屆時接管施工，南投、名間、竹山、集集、水里共5鄉鎮市將停水23小時。(記者劉濱銓攝)

