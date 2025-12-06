台水增設東勢坑溪抽水設備 強化基隆供水調度

「水質行動檢驗車」日前進駐疑似基隆河汚染源現場。台水公司提供



基隆11月27日爆發民生用水遭汙染風波，水龍頭轉開後竟飄出濃濃汽油味，民眾埋怨「洗澡像在加油站」。目前仍在追查汙染元凶，台水公司今天(12/6)發布新聞稿指出，已針對東勢坑溪緊急增設 40HP 抽水機 2 套，每套供水量 10,000 CMD。首套機組已於今（6）日下午 14:30 啟用，第 2 套預計 12 月 10 日前完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

台水表示，基隆民生用水汙染事件發生後即停止取用河水並改由新山水庫供水，同步辦理設備清洗、管網排水與水質監測。復抽前依 SOP 完成 10 項水質檢驗，並加強基隆河河道的臭度與揮發性有機物（VOCs） 等油污關聯指標檢測；結果顯示，VOCs 尚無檢出（ND），臭度均落於可控範圍內，將持續監測，確認水質安全無疑慮後，方進行復抽。

復抽採兩階段機制，先行白天抽水、夜間停抽，並於全流程實施 每 2 小時冷、熱嗅檢及巡查，連續 2 日確認無異常後，再進入全日抽水供應。

台水也指出，經陽明交通大學及中原大學專家現勘新山淨水場，確認設備及作業正常，出水水質符合飲用水水質標準，供水安全無虞。

台水強調，將持續透過設備增設與嚴格監測雙軌並行，確保基隆地區供水穩定及用水安全。

