台水宣布：基隆河水質符合標準 明天恢復抽水

台水公司宣布基隆水質已符飲用水標準，明日（12/11）起恢復抽水。



台水公司今（10）日表示，因應11月27日基隆河上游疑似油污事件，已在第一時間啟動緊急應變，立即停止取水並切換新山水庫及備援水源供應。經過多日觀察及檢驗，基隆河水質已符合標準，將在明天（12/11）啟動八堵抽水站復抽，恢復正常供水運作，以維持基隆地區整體供水穩定。

台水表示，為了恢復抽取基隆河水源，每日針對原水辦理水質檢測，包含嗅度聞臭、揮發性有機物（VOC）快篩，經多日觀察並未檢出油味與污染物，並邀請第三方公正單位進行複檢，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞。

為加強原水監測及供水調配，台水已於八堵抽水站及新山淨水場建置多層次監測設備，包括油膜偵測、TOC分析、水中油污監測、連續熱嗅、生物急毒性（養魚）監測箱，以及濁度、導電度、pH值與藻類等即時監測系統，形成24小時立體警戒網，全面掌握水質變化。

同時，於東勢坑溪緊急增設 40HP 抽水機2套，每套供水量 10,000 CMD。首套機組已於12月6日下午14:30 啟用，第2套已於12月9日完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

因本次事件造成民眾不便，經報請經濟部同意，台水將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶之「半個月水費減免」，用戶無須申請即可自動扣減。另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。

在污染溯源方面，台水正與環保機關及檢調持續合作，相關事證已送辦，後續將依法向污染行為人求償，以維護公共利益。

此外，台水也加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區跨區調度能力，確保水源異常時仍可即時切換供應，維持都會區用水穩定。

台水今日再次就本次事件造成的不便致歉，並感謝民眾體諒與支持，將持續以最高標準守護水質安全，提升監測科技與供水韌性，確保民眾飲水安全無虞。

