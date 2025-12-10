台水拍板 基隆汐止受油污影響戶水費減免半個月、水塔清洗補貼

台水董事長李嘉榮。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆河上游11月27日發現油污，汐止、基隆供水地區受影響戶約為18萬戶，台水啟動受影響戶水費擴大減免半個月，並補貼水塔清洗費用；台水初步估計，水費減免損失至少2000萬元，至於補助水塔清洗的金額尚待統計。

經濟部、環境部今共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，事發後第一時間啟動緊急應變，立即停止取水並切換新山水庫及備援水源供應，同步完成設備清洗、管網排水及加密監測作業。

李嘉榮表示，台水將主動辦理新山淨水場供水區及汐止地區受影響用戶之「半個月水費減免」，用戶無須申請即可自動扣減，另已成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆及汐止提供單一窗口服務，協助補償、水質諮詢、水塔清洗說明及減免查詢。

李嘉榮也強調，此次事件台水同為受害者，事發後全力動員緊急應變作為及協助用戶排水及清洗水塔，以確保民生用水安全。

李嘉榮表示，本次基隆河油污事件影響約18萬戶，起初公告11萬、12萬戶受影響，里長反映有受到影響，台水就從寬認定受影響用戶數，因此最後公告約是18萬戶受影響，不然用水戶會質疑為什麼有的里有補，有的里沒有減免。

水利署長賴建信補充，並非是18萬戶的供水品質有污染問題，無論是事件前還是事件後，台水所供出去的水都是經過水質檢驗合格，至於戶數增加，是以供水區域計算戶數，考量民眾疑慮供水品質可能會把暫存的水放掉，所以才責成台水提供用水戶水費減免半個月與清洗水塔補貼，經濟部也責成台水辦理馬上辦服務團協處。

談及這次事件台水初估虧損金額範圍，李嘉榮表示，受影響戶水費減免半個月部分約2000萬元，水塔清洗部分仍視民眾申請狀況而定，尚待統計。

