台水擬擴大「翡翠水庫」供水至13萬噸！涵蓋基隆、汐止地區

翡翠水庫的水已經可以支援到汐止7個里，後續研擬配合基隆捷運工程埋設管線，擴大汐止及基隆地區供水區域。 圖：取自台北翡翠水庫管理局

[Newtalk新聞] 基隆河11月27日發生油污染事件，影響基隆市和新北市汐止區18萬用戶用水，對此，台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，翡翠水庫的水已經可以支援到汐止7個里，後續研擬配合基隆捷運工程埋設管線，擴大汐止及基隆地區供水區域，這項工程施工長度約11至12公里，經費約12億左右。

基隆河11月27日發生油污染事件，影響周邊18萬用戶用水2週，直到12月11日才恢復正常供水，因此立法院經濟委員會提到，希望能夠在水質及水量足夠的前提下，引進翡翠水庫水源進基隆。

對此，李嘉榮指出，汐止區1天用水量約9萬5到10萬噸，目前從台北市自來水事業處過來的水量1天最大量能夠到8萬噸左右，因地勢關係，有些高地必須由新山進水場供應，因此台水研擬配合基隆捷運工程埋設管線，擴大供水量到13萬噸。

李嘉榮進一步解釋，這項工程若由水公司自行埋設管線，約需4年的期程，但若要與基捷工程進度配合，則期程還會再延長，預計全部工程長度約11至12公里，經費約12億左右，完工後就可以在必要的時候增加翡翠水庫的供水，讓汐止全區及基隆五堵至八堵等地區也可以喝翡翠水庫的水。

