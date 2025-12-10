台水明起恢復自基隆河取水 損失至少2千萬

針對基隆河污染事件，台水今天(10日)指出，經過6至9日抽樣皆未檢出油味及污染，加上第三方公正單位複檢確認水質無虞，明天(11日)起將恢復自基隆河抽水，第一階段為白天抽水、晚上停抽，若確認水質無虞就會逐步延長抽水時間，第二階段則全面恢復抽水。至於損失金額，台水表示，由於從寬認定受影響戶數至18萬，光是水費減免，初估損失至少新台幣2千萬，而補助水塔清洗的損失尚難估計。

基隆河11月27日上午發現河道油污污染，影響基隆、新北市汐止區10多萬用水戶。經濟部、環境部、台水10日聯手召開記者會說明處理進度。

台水董事長李嘉榮指出，基隆市政府12月5日完成清淤防污後，台水自6日起至9日每日在疑似污染源的福安宮匯流口上、下游4個點位加強抽樣檢測，包括原水嗅度聞臭、揮發性有機物(VOC)快篩等，經多日觀察都未檢出油味，且無污染檢出，並經第三方公正方複檢，結果確認水質各項數值符合「飲用水水源水質標準」，水質安全無虞。

李嘉榮表示，11日上午8時起恢復自基隆河抽水，且會分兩階段進行。他說：『(原音)我們明天上午可能就是復抽以後，原則上是白天來取水，晚上就停抽，那看狀況，如果都沒有問題的話，我們再逐步延長到每日、全日來抽水。』

環境部水保司司長王嶽斌指出，復抽後，預計6小時後就會進入配水管網，屆時環境部將在供水系統末端監測採樣抽驗，確保供水品質。環境部次長葉俊宏隨後補充，表示恢復自基隆河抽水，除了市府環保局抽驗水質外，環境部也會請國家環境研究院協助，針對環保局無法檢測的項目做檢測。

經濟部次長賴建信表示，後續會請上游河川管理機關每日派出3班無人機巡航檢視水體，而台水也成立馬上辦服務中心，協助受影響用水戶。

李嘉榮指出，台水從優從寬認定受影響戶數至18萬戶，並給予水費擴大減免半個月、水塔清洗補貼。其中，水費減免會直接在明年2、3月帳單自動扣減，免申請，初估台水因此損失約2千萬，而水塔清洗補貼，則尚待統計。

針對中長期水質改善措施，李嘉榮表示，已規劃投入11.7億元，以4年時間建置汐止到基隆聯通管，要從台北市自來水處管轄的翡翠水庫，擴大引水支援汐止用水，並延伸到支援基隆，目前翡翠水庫每日可支援汐止8.5萬噸水，未來聯通管完工後，調度量將擴大至13萬噸。(編輯：許嘉芫)