台水智能遙控船進駐鳥嘴潭人工湖 提升水質監測

[Newtalk新聞] 下週開始將會2波冷空氣報到，第一波東北季風是在8日，迎風面轉濕冷，到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸將會有明顯雨勢；10到12日天氣放晴回溫，但13日開始再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。 氣象署表示，今明兩天為相對穩定的天氣，今天東半部多少有局部降雨；明天宜蘭、花蓮、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他大部分地方為多雲到晴，不過因雲量稀少，西半部早晚有輻射冷卻作用，日夜溫差大，夜間低溫約15到18度，高溫北部、東部可到24到26度，中南部約25到27度。 但下週開始有2波冷空氣影響，首波東北季風將在8日南下，會帶來明顯水氣，桃園以北、東半部容易下雨，因此到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼，很快10到12日轉為穩定天氣，東半部有零星降雨，西半部為穩定天氣。 第2波冷空氣將在13日報到，會比第一波更強，且有機會達到大陸冷氣團強度，一旦達冷氣團等級，將是今年首波冷氣團，台北低溫若是14度以下，其他空曠地區或北海岸位於冷空氣下來第一線，有可能出現接近11或12度更低

