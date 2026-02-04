台水橋頭區自來水管搶修 2/5上午零時至晚間8時停水20小時

經濟部台灣自來水公司第七區管理處辦理橋頭區典昌路三百五十三號1200mmSP自來水管搶修，預計停水時間為明(五)日上午零時至晚間八時，影響供水時間總計二十小時，請受影響民眾提前儲水備用。

台水公司七區處今(四)日說明，停水區域包括梓官區：全區；橋頭區：頂鹽里；楠梓區：建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

估計這次除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前六小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。