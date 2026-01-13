台水潮州營運所喬遷四維路 開啟服務升級新篇章

記者張益銘／臺中報導

台水公司屏東區管理處潮州營運所新建辦公廳，於今（13）日舉辦落成啟用典禮，台水公司表示，於110年成立潮州營運所後，至今用戶數已成長超過1萬2千戶，故台水公司選定腹地寬廣的潮州鎮四維路現址，興建全新辦公大樓，未來將提供鄉親更舒適、寬敞的洽公環境。

台水公司董事長李嘉榮強調，水是民生之本，提供「量足、質優」的自來水是台水公司的核心使命，此次新辦公廳的落成，不僅是硬體設施的更新，更象徵服務品質的全面升級，未來台水將以嶄新的面貌，持續為潮州及周邊地區用戶提供更貼心、高效率的服務。

李嘉榮表示，在台水積極推動及地方支持下，屏東縣自來水普及率已由105年49.39%大幅提升至114年73.2%，期間戮力擴建淨水場、開發伏流水、興建配水池等，累積投資屏東自來水建設超過100億，未來台水將持續努力推動屏東普及率提升。

李嘉榮說明，潮州所用戶數亦由110年2萬戶，成長至目前突破3萬2千戶，成效顯著。隨著用戶數的持續成長，為提供鄉親更舒適、寬敞的洽公環境，同時提升同仁的工作效率，台水公司選定腹地寬廣的潮州鎮四維路現址，興建全新辦公大樓。新址設計納入現代化服務思維，設有寬敞的營業大廳、完善的無障礙設施及便利的停車空間，全面優化民眾的洽公體驗，期許藉此提升服務品質、量足質優自來水、深耕地方關係，並持續推動屏東縣供水建設。

啟用典禮由台水公司李嘉榮親自主持，並邀請屏東縣黃國榮副縣長、蘇清泉立法委員、潮州鎮公所王建元主任秘書、多位民意代表及地方仕紳共同剪綵，見證潮州地區自來水服務邁向新的里程碑。

台水公司屏東區管理處潮州營運所新建辦公廳位於屏東縣潮州鎮四維路509-1號，歡迎民眾多加利用。（台水公司提供）

台水公司李嘉榮董事長、屏東縣黃國榮副縣長、蘇清泉立法委員、潮州鎮公所王建元主任秘書、多位民意代表及地方仕紳共同剪綵。（台水公司提供）

台水公司屏東區管理處潮州營運所新建辦公廳，於今日舉辦落成啟用典禮，開啟服務升級新篇章。（台水公司提供）