台水爆管 謝國樑：國營事業扛責

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，早成高達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司17日才完成修復，引起民怨。基隆市議會議長童子瑋建議市府建立台水監督溝通平台，市長謝國樑19日表示，他對台水1年內在麥金路段就有3次爆管事故感到極度不滿，但本於中央和地方合作立場，市府還是會協助台水做更好的溝通，也希望國營事業要扛起責任。

日前麥金路自來水幹管破裂搶修，停水多天引發民怨四起。童子瑋建議市府可建立對台水換管或停水的監督平台，讓市民第一時間了解狀況。

謝國樑昨指出，國營事業單位應該要把自己的工作做好，而且要充分告知民眾訊息，不能因為是中央管轄，一到地方所有的工作都由地方負責。

他強調，台水復水延誤是因為工程落後，基市工務處全程都在現場和台水努力合作解決問題，他也非常感謝不分黨派議員都用自己的社群媒體更新台水未向全體市民溝通的狀況，幫台水「擦屁股」。

謝國樑指出，所有國營事業都要有義務責任來向市民溝通、宣導事項，市府本於中央地方合作立場，先後也與台鐵、高公局成立平台協助宣導。

他直言，對於台水1年內在麥金路段就有3次爆管感到極度不滿，市府會協助台水做更好的溝通，也希望台水自己能夠把溝通責任一肩扛起。

國民黨基隆市黨部昨批評，停水事件責任歸屬為台水第一區管理處，童子瑋卻未對台水究責，反而急於將責任指向市府，明顯是護航中央、錯置責任；民進黨基隆市黨部則重提去年油水汙染案及河川整治進度緩慢反擊。