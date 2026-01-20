台水爆麥金路早知破管卻隱瞞 基市府怒：停水23小時太離譜

基隆市麥金路15日發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，停水多日引起民怨。基市府副發言人鍾明（左）嚴正呼籲，台水公司應針對該案進行補償、檢討並究責。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市麥金路15日發生自來水輸送幹管洩漏，停水多日引起民怨。基市府工務處長簡翊哲20日指出，本次事件台水早知麥金路破管，但15日上午8時路面開挖時，皆未通報市府是否停水，直至當日下午3時許才通知大範圍停水長達23小時。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市麥金路15日發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司直至17日凌晨0時修復完成，停水多日引起民怨。基市府工務處長簡翊哲20日指出，本次漏水事件台水早知麥金路破管，但於15日上午8時路面開挖時，皆未通報市府是否停水，直至當日下午3時許才通知須大範圍停水長達23小時。基市府嚴正呼籲，台水公司應針對該案進行補償、檢討並究責。

基隆市麥金路上周發生自來水爆管，20日上午由基隆市政府副發言人鍾明及工務處長簡翊哲召開記者會，嚴正呼籲台水公司麥金路自來水爆管影響市民用水一案，進行檢討並要求釐清責任歸屬。

廣告 廣告

鍾明表示，市府對台水有3項明確的要求，第一要求台水必須負起責任，並明確補償市民，應比照前次1127停水事件的補償辦法辦理。第二，本次爆管事件顯示水公司的 SOP 執行嚴重失當，台水不僅通報遲延，更剝奪了民眾的知情權，讓市民陷入被動。

最後則是台水溝通失當，鍾明指出，前台水第一區管理處長陳素卿始終與市府保持良好積極溝通，即便事件發生在凌晨，陳素卿也會即時主動回報。反觀本次事件，現任處長張子中與陳素卿的作為有明顯落差，她呼籲經濟部必須正視，並讓相關人員負起應有的責任。

簡翊哲表示，本次漏水事件其實台水早已預先於15日早上8點開挖前，就知道麥金路有破管情況，但於路面開挖階段，皆未通報市府是否有需停水情況，直至當日下午3時48分，市府方知需停水改修，且大範圍停水時間並長達23小時。

簡翊哲指出，停水造成市民眾多不便，台水更應於在當日早上或前幾日發現大管徑行經路線有滲漏時，即通知民眾預先儲水，在停水前，應以電視跑馬燈、接受採訪或發布新聞稿，讓基隆市民有充分時間讓民眾準備，擁有知情權。

簡翊哲強調，台水錯估時程，復水時間未明確，且初期、中期皆未充分向里長說明，市府也要求針對麥金路優先進行汰管，市府將逐月針對基市老舊管線汰管要求台水進行專案報告。

更多中時新聞網報導

自然科難易適中 地震、諾獎都入題

胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬

RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋